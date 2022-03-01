Олександр Зінченко вийшов на матч з українським прапором: його підтримав весь стадіон

Український футболіст Олександр Зінченко вийшов на матч проти Пітерборо з капітанською пов'язкою. Весь стадіон підтримав нашого гравця! Дивіться зворушливе відео.

Зінченко вивів "городян" на матч Кубка Англії проти Пітерборо з капітанською пов'язкою, яку йому символічно передав Фернандіньо, і з великим прапором України. Також на трибунах було чимало українських прапорів та плакатів зі словами підтримки для Зінченка. Відео з'явилося у твіттері ESPN FC.

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Зазначимо, серед українських футболістів Зінченко чи не найактивніше займається тим, щоб якнайбільше людей дізналися про звірства окупаційних військ в Україні.

Востаннє Зінченко з'являвся на полі 12 лютого матчі чемпіонату Англії проти Норвіча.

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