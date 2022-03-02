Андрій Ярмоленко закликав російських футболістів не мовчати про вторгнення Росії в Україну

Гравець української збірної з футболу Андрій Ярмоленко записав звернення до футболістів зі збірної Росії. Спортсмен закликав їх не мовчати про вторгнення військ в Україну.

Так, у своєму відеозверненні, яке Андрій Ярмоленко опублікував на своїй сторінці в Instagram, розкритикував російських футболістів за їхнє мовчання щодо війни Росії проти України.

До слова: Збірна України з футболу записала звернення до всього світу на тлі війни

"У мене є питання до гравців збірної Росії з футболу. Хлопці, чому ви сидите як обі**ані і нічого не говорите? В Україні вбивають людей, наших дружин, матерів та дітей. Але ви нічого не говорите, не коментуєте.

Скажіть, будь ласка, що вам буде за те, якщо ви всі разом просто об'єднаєтесь та покажете людям, що відбувається дійсно в нашій країні. Багатьох із вас я знаю, з багатьма я знайомий. І ви всі мені казали, що так не має бути, що ваш президент робить неправильно.

Тому, хлопці, ви маєте вплив на людей. Покажіть це, я прошу вас, будь ласка. Знаю, що деякі з вас люблять показувати свої яйця на камеру, але тепер настав час показати яйця в реальному житті. Всім дякую за увагу. Слава Україні", – сказав Ярмоленко.

Читайте також: Зірки шоубізнесу та спорту разом виконали гімн України: зворушливе відео