Президент Філіппін виступав з тарганом на плечі: епічне відео

Величезна комаха заповзла на Родріго Дутерте, коли він виступав перед публікою, а його виступ транслювався у прямому ефірі. Помічниця намагалася скинути таргана, але не змогла.

Під час виступу глави Філіппін Родріго Дутерте перед виборцями йому на плече заповз величезний тарган. Інцидент зафіксували на відео.

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Дутерте не помітив комаху і звернув на нього увагу, тільки коли до нього підбігла помічниця, яка спробувала скинути таргана. Тоді президент скинув комаху рукою і пожартував, що таргана підіслали представники опозиції.

WATCH: A cockroach crawls on #PresidentDuterte's shirt while delivering his speech during a campaign rally in Bohol. @inquirerdotnet pic.twitter.com/iW13KCQ5wc — Nestor A. Corrales (@NCorralesINQ) 8 травня 2019 р.

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