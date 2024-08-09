Презентували музичний альбом-триб'ют "Re:Яремchuk": слухайте виконання від зірок

У четвер, 8 серпня, в прокат вийшов документальний фільм "Яремчук. Незрівнянний світ краси" від студії Knife! Films. Разом із фільмом вийшов музичний альбом переспівів Re: Yaremchuk.

Спродюсувала збірку Марія Яремчук – донька Назарія Яремчука, співачка та продюсерка фільму.

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Збірку Re: Yaremchuk відкриває пісня "Коли заснули сині гори" у виконанні гурту KAZKA. Ліричний і романтичний настрій альбому підтримують Jamala з композицією "Усміхнися мені" та Balsam з піснею "Сонце в твоїх очах".

Мажорний настрій вносять Pianoбой з "Два перстені" та Adam зі знайомою йому з дитинства піснею "Гай, зелений гай". Druga Rika та Ivan Navi показують свою ліричну сторону з треками "Запроси мене у сни" та "Квітка Розмарія", де, зокрема, прослідковується фанковий дух Яремчука. Volodymyr Dantes виконав улюблену пісню своєї мами – "Стожари", гурт O.Torvald представив рок-версію хіта "Водограй", а Tember Blanche запропонували акустичну версію пісні "Запитай у серця".

Мені дуже подобається, коли гурти "чужі" пісні перероблюють на "свої". Зараз активно прем’єрять треки з майбутнього триб’юту Назарію Яремчуку. Поки що з усіх оприлюднених записів (на той час випустили лише 4 треки, – прим. ред.) цей, як на мене, ледь не краще за всіх утримав баланс і пошани до оригіналу, і адаптації під творчість самих Tember Blanche, — писала Оля Закревська в нашому традиційному огляді нових релізів.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси" – біографічна документальна драма про першу українську попзірку Назарія Яремчука. Через спогади близьких, особисті щоденники та ексклюзивні хроніки фільм розповідає про життя і шлях артиста до міжнародної слави. Режисер стрічки Артем Григорян, продюсер – Максим Сердюк. Ідейницею та продюсером фільму виступила донька Назарія – Марія Яремчук.

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