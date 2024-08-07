Гурт "Друга Ріка" переспівав хіт Назарія Яремчука "Запроси мене у сни"

Популярний український гурт "Друга Ріка" презентував свою версію хіта "Запроси мене у сни" на слова Богдана Стельмаха та музику Володимира Івасюка.

Композиція стала частиною альбому "Re: Yaremchuk", що передує виходу стрічки "Яремчук: Незрівнянний світ краси" про легенду української попмузики – Назарія Яремчука. Послухати оновлений трек можна на YouTube.

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"Запроси мене у сни" – це інтимна балада, що побудована на чуттєвій ліриці та емоційному виконанні. За словами продюсерки збірки Марії Яремчук, композиція звучить так, ніби вона з авторського репертуару "Другої Ріки" і повністю відображає їхній музичний стиль.

Коли Марія зателефонувала і запросила взяти участь у триб’юті на честь її батька Назарія Яремчука, ми вирішили спробувати "убити двох зайців" – здійснити мрію, аби заспівати пісню Володимира Івасюка, водночас ту, яку виконував Назарій Яремчук. Але одразу визначились, що не намагатимемось відтворити звучання оригінального твору. Ми підійшли до композиції так, ніби у нас є умовна гармонія нашої ж пісні з вокальною партією і текстом. Тобто домовились працювати так, ніби ми пишемо нову пісню "Другої Ріки", – сказав лідер гурту Валерій Харчишин.

За словами Харчишина, коли вони завершили роботу, то зрозуміли, що звучить це дійсно як класична "Друга Ріка" зразка 2005-2010 років.

Цікаво, що ті люди, які, на жаль, не знайомі з творчістю золотого фонду, коли вперше слухали пісню у виконані "Другої Ріки", були впевнені, що це твір нашого авторства на 100%. З одного боку – тішить, з іншого – засмучує, але надихає закликати українців формувати свою ідентичність, а для цього – згадати своє імʼя, своє "коріння" та звернути увагу на національну культурну спадщину, зокрема музичну, а не сумувати за пʼяним "малороським" музичним фастфудом з лопати, – додав лідер гурту.

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