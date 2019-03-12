Презентовано VW Touareg з найпотужнішим дизелем в історії

Touareg може розганятися до 100 км/год за 4,9 секунди / motor1

Компанія Volkswagen у рамках стратегічного переходу на електротягу планує відмовитися від дизельних V8: найпотужніша версія VW Touareg з дизельним мотором ризикує стати колекційною цінністю.

Представлений зовсім нещодавно VW Touareg у версії V8 TDI може стати "лебединою піснею" компанії.

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До міжнародного автосалону в Женеві німці підготували модифікацію позашляховика з найпотужнішим дизелем в його історії. V8, запозичений у Audi SQ7, розвиває 421 к.с. і монументальні 900 Нм крутного моменту, що дозволяє Touareg розганятися до 100 км/год за 4,9 секунди. Максимальна ж швидкість новинки традиційно обмежена відміткою в 250 км/год.

На тлі неоднозначного ставлення європейських покупців до таких дизельних експериментів директор Volkswagen з продажу Юрген Штакманн заявив, що Touareg з таким мотором має величезний потенціал для колекціонерів.

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