Пресмарафон Зеленського: дивіться онлайн-трансляцію

Пресмарафон з президентом Володимиром Зеленський проходить 10 жовтня на Kyiv Food Market, де близько 300 журналістів з різних медіа можуть розпитати главу України про будь-що. Дивіться онлайн прес-конференцію Зеленського.

Сьогодні, 10 жовтня, о 10 ранку стартував пресмарафон з Володимиром Зеленським, у рамках якого журналісти весь день зможуть ставити питання на різні теми. Місцем для конференції став гастропростір Kyiv Food Market у центрі столиці.

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Відзначається, що акредитацію пройшли близько 300 журналістів, тому пресмарафон, за попередніми підрахунками, може тривати майже 10 годин. Загалом зустріч проводить у форматі: журналісти групами по 7-10 осіб ставлять запитання Зеленському, а кожні 30 хвилин групи змінюються. Додамо, що це перша відкрита пресконференція Володимира Зеленського після його обрання на посаду президента України.

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