Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Олександр Усик

Пресмарафон Зеленського: дивіться онлайн-трансляцію

  • 118
пресмарафон з Володимиром Зеленським - фото 1
пресмарафон з Володимиром Зеленським

Пресмарафон з президентом Володимиром Зеленський проходить 10 жовтня на Kyiv Food Market, де близько 300 журналістів з різних медіа можуть розпитати главу України про будь-що. Дивіться онлайн прес-конференцію Зеленського.

Сьогодні, 10 жовтня, о 10 ранку стартував пресмарафон з Володимиром Зеленським, у рамках якого журналісти весь день зможуть ставити питання на різні теми. Місцем для конференції став гастропростір Kyiv Food Market у центрі столиці.

І ще: Джим Керрі намалював несподівану карикатуру на Зеленського і Трампа

Відзначається, що акредитацію пройшли близько 300 журналістів, тому пресмарафон, за попередніми підрахунками, може тривати майже 10 годин. Загалом зустріч проводить у форматі: журналісти групами по 7-10 осіб ставлять запитання Зеленському, а кожні 30 хвилин групи змінюються. Додамо, що це перша відкрита пресконференція Володимира Зеленського після його обрання на посаду президента України.

Читайте також: Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі пісні останнього десятиліття: рейтинг ТОП 200 хітів
  • 08 жовтня, 14:30
  • 633
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 295
ТЕСТ: Вгадай, хто з цих зірок фарбована блондинка
  • 08 жовтня, 10:20
  • 463
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна