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Коронавірус 8 березня

52-річний Деніел Крейг похизувався сталевим пресом на обкладинці GQ

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Деніел Крейг знявся для журналу GQ - фото 1
Деніел Крейг знявся для журналу GQ

Деніел Крейг потішив прихильниць фотосесією для журналу GQ. На деяких кадрах актор позує в елегантному костюмі, але головним "хітом" стала його фотографія без сорочки: актор продемонстрував міцне спортивне тіло, позуючи в одних джинсах з розстебнутим верхній ґудзиком.

Крім фотографій у новий випуск GQ увійшло інтерв'ю з актором, в якому він підтвердив, що більше не буде зніматися у ролі Джеймса Бонда.

До теми: Вихід нового фільму про Джеймса Бонда відклали через коронавірус

Після зйомок "007 Спектр" він заявив, що "швидше переріже собі зап'ястя", ніж зніметься в ще одному фільмі про секретного агента. Але через кілька років Крейг все ж знявся. І цей фільм про Джеймса Бонда, за його словами, дійсно останній в його кар'єрі.

Новий фільм про Джеймса Бонда стане моїм останнім. Але він, без сумніву, один з найкращих, – сказав Деніел.

52-річний Деніел Крейг похизувався сталевим пресом на обкладинці GQ - фото 391272

52-річний Деніел Крейг похизувався сталевим пресом на обкладинці GQ - фото 391273

52-річний Деніел Крейг похизувався сталевим пресом на обкладинці GQ - фото 391274

52-річний Деніел Крейг похизувався сталевим пресом на обкладинці GQ - фото 391275

52-річний Деніел Крейг похизувався сталевим пресом на обкладинці GQ - фото 391276

52-річний Деніел Крейг похизувався сталевим пресом на обкладинці GQ - фото 391277

52-річний Деніел Крейг похизувався сталевим пресом на обкладинці GQ - фото 391278

52-річний Деніел Крейг похизувався сталевим пресом на обкладинці GQ - фото 391279

52-річний Деніел Крейг похизувався сталевим пресом на обкладинці GQ - фото 391280

52-річний Деніел Крейг похизувався сталевим пресом на обкладинці GQ - фото 391281

52-річний Деніел Крейг похизувався сталевим пресом на обкладинці GQ - фото 391282

В інтерв'ю Крейг пояснив, чому між "Спектром" і "Не час помирати" пройшло п'ять років:

"Я не збирався зніматися знову в цій ролі. І не був упевнений, що ця робота вартує того, щоб знову через усе це пройти. Я відчував фізичний занепад сил. Тому пройшло так багато часу".

Після зйомок "Не час помирати", прем'єра якого мала відбутися 9 квітня, Крейг тепло висловився про процес роботи над фільмом і зворушливо подякував усім своїм колегам. Однак під час зйомок не обійшлося без проблем: були складності з організацією, в процесі відбулася заміна режисера і сам Крейг пошкодив ногу, через що зйомки затягнулися.

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Джерело: GQ
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