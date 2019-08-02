Прем'єра! Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив новий проникливий кліп "Мільярди"

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустив кліп на свою ліричну пісню "Мільярди". Проникливе відео рокерів точно не залишить вас байдужими. Дивіться і насолоджуйтеся!

Пісня "Мільярди" вийшла ще в травні 2019 та одразу підкорила шанувальників БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Це – другий сингл та відео з нового одноіменного альбому гурту, презентація якого відбудеться 25 серпня.

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Відомо, що через напружений концертний графік музиканти мали обмаль часу для роботи над кліпом, але тиждень безперервної підготовки, безсонна доба екстремальних зйомок, десятки годин монтажу – і ось результат. Оцініть і ви!

Дивитись онлайн відео БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – МІЛЬЯРДИ:

"Кожен з нас носить у своєму серці величезну кількість емоцій! Ми зберігаємо в собі любов, ми переживаємо прекрасні, а інколи й складні моменти в своєму житті. Ми радіємо своїм коханим, ми прагнемо бути разом з людьми, які роблять нас щасливими. Мені хочеться, щоб ми частіше ділились один з одним своїми почуттями! Мені хочеться, щоб ми писали умовні листи своїм коханим і обов‘язково надсилали ці листи тим, для кого вони мають цінність;) Діліться любов'ю!" – прокоментував прем'єру лідер гурту Сергій Танчинець.

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