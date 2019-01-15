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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали: нова лірична пісня зачарувала українців

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Лідер Б.О. - Сергій Танчинець - фото 1
Лідер Б.О. - Сергій Танчинець / kiselov

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, якому днями виповнилося 20 років, потішив шанувальників композицією під назвою "Зорі запалали". Слухайте ліричну новинку та вчіть слова пісні разом з нами!

За словами музикантів БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, нова пісня "Зорі запалали" – найдобріша та найромантичніша композиція з майбутнього альбому гурту. Автором музики став лідер колективу Сергій Танчинець, а текст він написав разом із продюсером Олегом Ходачуком.

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"Ніхто не знає, коли до тебе прийде це чисте і світле почуття. Та коли приходить, ти ладен перевертути гори, шукати риси коханої людини у всіх можливих стихіях і віддати все на світі за одну лише посмішку. Насолоджуйтеся, і нехай ваші зорі теж обов'язково запалають", – поділився Танчинець.

Слухати онлайн пісню БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали:

Текст і слова пісні "Зорі запалали"

Ти була лагідна як море,
Ти недосяжна наче небо,
Така цнотлива і прозора,
І сонце прохолодніше за тебе.

І всесвіт сяє твоїм світлом,
Відлуння в горах – шепіт твого сну,
А я, захочеш, стану вітром,
Зловити б тільки посмішку одну.

Приспів:

Чому так зорі запалали,
Зорі запалали, мені?
Чому так зорі запалали,
Зорі запалали, на весні?
Як нам зорі запалали,
Зорі запалали, ясні...

Коли туману вже не стало,
А сонце пробивається крізь сни,
Не прокидайся ще зарано,
Не прокидайся, трохи ще поспи.

Закрию промені собою,
Побудь зі мною прошепчу,
Дай я надихатись тобою,
Дай я намріюсь, досхочу

Приспів (2).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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