БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали: нова лірична пісня зачарувала українців

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, якому днями виповнилося 20 років, потішив шанувальників композицією під назвою "Зорі запалали". Слухайте ліричну новинку та вчіть слова пісні разом з нами!

За словами музикантів БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, нова пісня "Зорі запалали" – найдобріша та найромантичніша композиція з майбутнього альбому гурту. Автором музики став лідер колективу Сергій Танчинець, а текст він написав разом із продюсером Олегом Ходачуком.

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"Ніхто не знає, коли до тебе прийде це чисте і світле почуття. Та коли приходить, ти ладен перевертути гори, шукати риси коханої людини у всіх можливих стихіях і віддати все на світі за одну лише посмішку. Насолоджуйтеся, і нехай ваші зорі теж обов'язково запалають", – поділився Танчинець.

Слухати онлайн пісню БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали:

Текст і слова пісні "Зорі запалали"

Ти була лагідна як море,

Ти недосяжна наче небо,

Така цнотлива і прозора,

І сонце прохолодніше за тебе.

І всесвіт сяє твоїм світлом,

Відлуння в горах – шепіт твого сну,

А я, захочеш, стану вітром,

Зловити б тільки посмішку одну.

Приспів:

Чому так зорі запалали,

Зорі запалали, мені?

Чому так зорі запалали,

Зорі запалали, на весні?

Як нам зорі запалали,

Зорі запалали, ясні...

Коли туману вже не стало,

А сонце пробивається крізь сни,

Не прокидайся ще зарано,

Не прокидайся, трохи ще поспи.

Закрию промені собою,

Побудь зі мною прошепчу,

Дай я надихатись тобою,

Дай я намріюсь, досхочу

Приспів (2).

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