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Прем'єра фільму Додому: відгуки про українського претендента на Оскар
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7 листопада в прокат виходить фільм "Додому" режисера Нарімана Алієва про анексію Криму. Підготували для вас відгуки кіноекспертів та зірок про український фільм, який потрапив до довгого списку премії Оскар.
В основі сюжету фільму Додому лежить історія однієї кримськотатарської сім'ї – батька (грає Ахтем Сеітаблаєв) і сина (грає Ремзі Білялов) – які вирушають у Крим, щоб поховати на Батьківщині свого старшого сина та брата. Глядачам чітко не показують, як він загинув, проте з окремих моментів складається цілісна картина й все стає зрозуміло. На тлі їхньої особистої історії глядач бачить ще одну сюжетну лінію – трагедія, життя та проблеми кримських татар після анексії Криму у 2014 році.
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Кінострічка "Додому" збирає престижні нагороди та номінації у світі великого кіно:
- Фільм потрапив у довгі списки та претендує на "Оскар", "Золотий Глобус" та премію Європейської кіноакадемії.
- Також "Додому" отримав гран-прі на Одеському кінофестивалі.
- Фільм отримав головний приз Міжнародного кінофестивалю у Бухаресті (BIFF).
- Ця стрічка стала найкращим іноземним фільмом 7-го Міжнародного Босфорського кінофестивалю у Стамбулі.
- "Додому" отримав приз глядацьких симпатій на фестивалю українських фільмів у Варшаві.
- Фільм вже показали у 13 країнах світу, а права на показ придбали кінокомпанії з Франції, Великої Британії, країн Бенілюксу, Греції, Туреччини та Китаю.
- Український фільм "Додому" відібрали до "Особливого погляду" на Каннському фестивалі. А це друга за значущістю з конкурсних програм Канн. Нагорода все ж дісталася іншому кандидату, проте наше кіно глядачі привітали гучними оплесками.
Офіційний трейлер фільму "Додому"
Режисер "Додому" Наріман Алієв про свій фільм:
"Додому" – це мій особистий тихий маніфест проти того, що відбувається у цей важкий час із моїм народом".
Кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський про стрічку "Додому":
"Історія Алієва складна і наповнена важливими сучасними проблемами, вона чітка і зрозуміла за меседжем, але цінність її ще й у тому, що актуалізована суть вкладена в захопливу кінематографічну форму. Це не документальний фільм, й інформація в ньому не є документом епохи. Це художнє перевтілення дійсності, авторський погляд на неї, "запакований" у жанр драматичного роудмуві з разючим сполученням медитативного споглядання за природою в статичних кадрах чи панорамах з внутрішньокадровою динамікою".
Олег Сенцов про фільм "Додому":
Кореспондентка BBC News Україна Оксана Піддубна про фільм "Додому":
"Це неймовірна історія про дві найважливіші речі в житті: любов і цінності. Любов до своєї землі, бо іншої немає, і її треба захищати, любов до синів, один з яких за батьківщину загинув, а інший залишився єдиною рідною людиною. Цінності чинити правильно: діяти згідно з традиціями, і так, як підказує серце, оберігати родину попри все, і деколи навіть понад силу. Доводити справу до кінця – тоді, коли все вже здається безнадійно втраченим. Це дивовижна сповідь про відданість до останньої хвилини життя. І від неї неможливо стримати сліз".
Джамала про кінострічку "Додому":
Кінокритик видання Variety Аліса Сімон про неймовірну операторську роботу в фільмі "Додому":
"Цінність стрічки – не лише в зображенні життя та традицій кримських татар, але й у приголомшливій операторській роботі Антона Фурси. Герої з'являються спочатку зблизька – в епізодах у Києві та в авто. Але з наближенням до Криму обличчя на екрані змінюються на величні, хоча й суворі краєвиди".
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