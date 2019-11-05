Плеяда: дивіться тизер серіалу про першу культурну революцію України

У мережу виклали тизер нового українського серіалу "Плеяда". За сюжетом стрічка розповідає про українських письменників і представників інтелігенції, а також першу культурну революцію в нашій державі. Дивіться ролик разом із нами!

Робота над драматичним серіалом "Плеяда" стартувала ще у 2017 році. Картина покаже нам події кінця 19 століття. Зокрема, мовиться про першу культурну революцію в Україні.

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Тепер же користувачі мережі мають змогу насолодитися першим тизером "Плеяди", який показує гостроту подій. За сюжетом серіалу, у київському будинку на Рейтарській, у якому жив композитор Микола Лисенко, зібралася вся українська інтелігенція: Михайло Драгоманов, Олена Пчілка, Леся Українка, Іван Франко, Михайло Старицький, а також Ольга Кобилянська.

Вони таємно творять державу. Історичне припущення на основі реальних подій, – сказано наприкінці тизера.

Плеяда – дивіться тизер нового українського серіалу:

Зауважимо, що у серіалі зіграли популярні, а також нові українські актори. Зокрема, Станіслав Боклан виконав роль Миколи Лисенка, Дмитро Суржиков перевтілився у Коцюбинського, Остап Ступка – у Драгоманова, а Марина Кошкіна (зірка стрічки "Захар Беркут) стала Лесею Українкою.

Режисером серіалу "Плеяда" став Тарас Дронь. Реалізують проєкт за підтримки Українського культурного фонду.

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