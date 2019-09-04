Прем'єра! Андрій Князь випустив новий драйвовий трек "Закохався Я"

Співак Андрій Князь, який нещодавно заявив про своє повернення на велику сцену, презентував свіжу музичну новинку "Закохався Я", яка є доволі рухливою та водночас дуже романтичною. Зацініть!

Нову пісню Андрій Князь написав із власної життєвої історії, пережитої та перевіреної почуттями до коханої людини. Після тривалої паузи співак плідно працює над новим репертуаром, концертує і записує альбом на студії.

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"Вже два роки, як я не холостякую, я закоханий, тож цю пісню я присвятив своїй коханій дівчині. Вона в мене дуже позитивна, весела, добра і щира, саме такою і вийшла пісня (сміється, – ред.)! Тема кохання є завжди актуальною, скажу, що рядки у голову прийшли миттєво. Сподіваюсь, що ті, хто кохає, підловлять ритм і будуть наспівувати цей трек", – поділився артист. Зацініть новинку і ви!

Додамо, що творча перерва була зумовлена науковою діяльністю Андрія Князя, який вже понад 6 років є доцентом Київського національного університету культури і мистецтв. П'ять років співак працював над докторською дисертацією, та вже наприкінці квітня успішно захистив її і здобув ступінь доктора мистецтвознавства.

Зупинятись на початому співак не планує, попереду, зізнається, ще більше нових горизонтів та запальних треків.

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