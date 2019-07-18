Нам довелось викликати швидку допомогу: Андрій Князь про зйомки кліпу "Знаєш"

Популярний український артист Андрій Князь розкрив секрети справжнього кохання. Це він зробив у новому романтично-ліричному відео на пісню "Знаєш". Насолоджуйтесь новою відеороботою співака!

Композиція "Знаєш" розповідає про справжнє та шалене почуття – кохання. Автором пісні виступив Андрій Сторож (учасник колективу "Авіатор"), у співавторстві з Оленою Поповою. "Знаєш" – є своєрідним зізнанням у коханні, яке артист вдало передає у відеороботі.

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Андрій Князь зняв новий кліп в Одесі

Зйомки тривали 3 дні, кожного дня ми прокидались о 4 ранку, аби бути на знімальному майданчику о 5.00. Розпочинали зйомки так рано, аби впіймати схід сонця. Безумовно, без казусів не обійшлось. Мій адміністратор Олег перегрівся на сонці, отримав сонячний удар і втратив свідомість. Нам довелось викликати швидку допомогу. Дякуючи Богу все обійшлося! Кінцевий результат видався досить вдалим, і я повністю задоволений. Основне – схвальні відгуки моїх прихильників і колег по роботі, – зазначив співак.

Дивіться музичний кліп на пісню Знаєш від Андрія Князя:

За режисуру картини взявся молодий і талановитий Радіслав Лукін, який зумів відчути та вдало передати творчий задум артиста. Підкреслили цю ідею, мальовничі пейзажі та краєвиди Одещини, де й відбулись зйомки.

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