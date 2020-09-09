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Премія Оскар: як виглядають нові вимоги для найкращого фільму

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Оскар змінив вимогаи до найкращого фільму - фото 1
Оскар змінив вимогаи до найкращого фільму

Американська кіноакадемія оновила стандарти для тих, хто буде змагатись за Оскар у номінації "Найкращий фільм". І тепер шансів на перемогу не буде у стрічок, де замало жінок, представників різних етнічних груп, а також не висвітлюватиметься актуальна проблема.

Американська кіноакадемія змінила правила, яким повинні відповідати стрічки у найпрестижнішій номінації "Найкращий фільм". Тепер далеко не кожне кіно зможе поборотись за Оскар. Частину нових критеріїв запозичили у Британської кіноакадемії (BAFTA).

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"Стандарти розроблено для заохочення рівного представництва на екрані і за його межами, щоб краще показати різноманітність аудиторії, яка йде в кіно", – йдеться в повідомленні.

Загалом є 4 нові стандарти Оскара:

Один із ключових персонажів або героїв другого плану має бути:

  • Азійцем;
  • іспаномовним або латиноамериканцем;
  • Темношкірим або афроамериканцем;
  • Корінним мешканцем ;
  • Представником іншої недостатньо представленої раси чи національності.

via GIPHY

Акторський склад фільму повинен складати не менше як на 30% з:

  • Жінок
  • Расових та етнічних груп
  • ЛГБТ+
  • Людей з певними порушеннями чи інвалідністю

Основна сюжетна лінія/ тематика повинна зосереджуватись на недостатньо представлених групах:

  • Жінок
  • Расових та етнічних груп
  • ЛГБТ+
  • Людей з певними порушеннями чи інвалідністю

via GIPHY

Стажери, дистриб'ютори та керівники рекламної кампанії мають бути представлені:

  • Жінками
  • представниками різних етнічних груп
  • ЛГБТ+

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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