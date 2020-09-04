Хрещений батько: з'явиться нова версія культового фільму

Американський режисер Френсіс Форд Коппола повідомив, що вирішив випустити нову версію фільму Хрещений батько 3.

Так, в картині буде інший початок і фінал, нові сцени і музичні номери. Коппола зазначив, що нова версія буде ближчою до його авторського бачення.

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"З цими змінами і відновленими кадрами і звуком для мене це більш відповідне завершення Хрещеного батька і Хрещеного батька 2", – розповів режисер. Фільм вийде в обмежений прокат в грудні 2020 року, а потім з'явиться на стрімінгових сервісах.

Нагадаємо, третю частину "Хрещеного батька" випустили в 1990 році. в центрі сюжету – Майкл Корлеоне (виконавець ролі Аль Пачіно), який прагне перейти в легальний бізнес.

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