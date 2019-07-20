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Гвен: новий трейлер історичного хорор-фільму про Уельс 19 століття

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кадр з фільму "Гвен" - фото 1
кадр з фільму "Гвен"

Історична картина розповідає про дівчинку, яка намагається врятувати свою сім'ю, не зважаючи на страхітливі обставини. Дивіться трейлер до фільму "Гвен".

В мережі з'явився трейлер містичної фолк-драми "Гвен". Дія фолк-драми відбувається в уельському регіоні Сноудені в XIX столітті за часів Промислової революції. У центрі сюжету – дівчинка Гвен, яка намагається зберегти добробут в домі, попри обставини. У її матері загадкова хвороба, батько сімейства зник, видобувна компанія претендує на їх землю, а навколо відбуваються містичні події.

І ще: До зірок: трейлер фантастичного фільму з Бредом Піттом

Для британського режисера Вільяма Макгрегора історичний хоррор-фільм "Гвен" – дебютний художній повнометражний фільм. Раніше кінематографіст знімав короткометражки та серіали. Світова прем'єра картини відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто в минулому році. Виконавиця головної ролі молода актриса Елеонор Уортінгтон-Кокс отримала нагороду фестивалю "Висхідна зірка".

До теми: Воно 2: вийшов фінальний трейлер хоррора

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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