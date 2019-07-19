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До зірок: трейлер фантастичного фільму з Бредом Піттом

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До зірок 2019, трейлер фільму онлайн - фото 1
До зірок 2019, трейлер фільму онлайн

У мережі показали новий трейлер до фільму До зірок (Ad Astra), де головну роль виконав Бред Пітт. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Comic-con у розпалі, тому студії презентують чимало свіжих промо до майбутніх фільмів, а стрічка з Піттом "До зірок" (Ad Astra) не стала винятком. Прем'єра науково-фантастичного фільму в Україні запланована вже на 19 вересня.

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Сюжет розгортається навколо армійського інженера, який відправляється у небезпечну мандрівку космосом, щоб знайти зниклого батька і розкрити давню таємницю - існує життя поза Землею чи ні.

У головних ролях: Бред Пітт, Лів Тайлер, Дональд Сазерленд, Томмі Лі Джонс, Рут Негга та Джон Ортіс.

До зірок 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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