Диво-жінку 1984 дуже високо оцінили на Rotten Tomatoes

В Україні глядачі уже можуть сходити на прем'єру нового фільму "Диво-жінка: 1984" з Галь Гадот. Якщо ви досі вагаєтеся, то ось вам оцінки критиків, які уже встигли ознайомитися з сиквелом. Спойлер: їм таки сподобалося!

На сайті Rotten Tomatoes новий супергеройський фільм з Галь Гадот отримав відмінний рейтинг свіжості – 89% при 81 рецензії (з них всього 9 "тухлих"). Середня оцінка критиків при цьому становить 7.3 з 10. На Metacritic ситуація трохи гірша – там у фільму 67 балів при 27 рецензіях (17 позитивних, 8 змішаних і 2 негативних).

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Нижче зібрали деякі думки від різних видань.

Empire – 80: "Яскрава та добра пригода, наповнена душею і героїзмом, який ми звикли очікувати від світу DC. "Диво-жінка: 1984" – справжній герой 2020 року, який був потрібен весь цей час".

Gamesradar – 4 з 5: "Ми всі чекали Гадот, і це було того варте. Дуже потрібний блокбастер, повний гумору, видовищності й оптимізму".

Screen Daily – 60: "Віг приголомшлива, але її просто замало. І дуже дивно спостерігати, як першокласний актор Кріс Пайн так відмінно зіграв традиційну жіночу роль симпатичної подруги-сайдкіка, а на ніжну Гадот щонайменше завжди приємно дивитися".

Variety – 60: "Протягом 151 хвилини "Диво-жінка: 1984" робить те, що ми очікуємо від голлівудських блокбастерів: фільм забирає нас від наших турбот, стираючи їх завдяки втечі від реальності".

Polygon – "тухла" оцінка: "Історія Диво-жінки у 2020 році могла б захоплювати та надихати, а цей фільм не зміг ні те, ні інше".

Синопсис: "Впливовий і успішний бізнесмен Лорд (Педро Паскаль) мріє стати богом серед смертних. Для цього він не шкодує коштів і збирає з усіх куточків світу різноманітні магічні артефакти, намагаючись знайти той, який зможе подарувати йому безмежну силу і могутність. У пошуках йому допомагає фахівець з давньої історії доктор Барбара Енн Мінерва (Крістен Віг). Так до рук Мінерви потрапляє якийсь артефакт, який перетворює її на дику, кровожерну і некеровану жінку-кішку – гепарда. Не тямлячи себе від люті вона починає полювання за Лордом, з чиєї вини й перетворилася на монстра".

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