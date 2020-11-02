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Представники якої професії найчастіше хворіють на коронавірус

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В магазині - фото 1
В магазині / frmall

Частіше за інших заражаються на коронавірусну інфекцією COVID-19 працівники продовольчих магазинів, особливо ті, хто постійно контактує з клієнтами.

Дослідники взяли мазки на коронавірус у 104 працівників магазинів міста Бостон в травні, і у 20% з них був позитивний результат тесту на коронавірус, що в п'ять разів більше ймовірності позитивного тесту серед працівників інших професій в тій самій місцевості.

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Крім того, передбачається, що працівники цієї ж сфери, швидше за все, стали і значним джерелом поширення хвороби, оскільки троє з чотирьох досліджених, у яких виявили коронавірус, не мали симптомів захворювання. "Нас здивувала така велика кількість людей без симптомів. Це дуже насторожує, адже означає, що працівники магазину прямо контактують з клієнтами і є своєрідними посередниками вірусу", – розповів після участі в дослідженні доцент Школи медицини в Бостонському університеті доктор Джастін Янг.

Також повідомляється, що 91% з опитаних стверджують, що постійно носили маску на роботі, але тільки 66% респондентів розповіли, що дотримувалися соціальної дистанції.

Представники якої професії найчастіше хворіють на коронавірус - фото 433232

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Джерело: voanews
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