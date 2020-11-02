"Ковідні пальці": вчені показали, як виглядає ще один нетиповий симптом COVID-19

Група дослідників Covid Symptom Study повідомила, що у деяких пацієнтів, які інфіковані COVID-19, може з'являтися подразнення на пальцях ніг і рук. Цей симптом хвороби назвали "ковідними" пальцями.

Як повідомляється, такі симптоми найчастіше з'являються у дітей і молодих хворих. Пацієнти розповідають, що ці утворення можуть хворіти, свербіж вони найчастіше не викликають. Також після зникнення горбка на його місці шкіра може злазити.

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Дерматологи уточнили, що "ковідні" пальці зазвичай зберігаються у пацієнтів протягом 15 діб.

Раніше вчені Міжнародної ліги дерматологічних спільнот і Американської академії дерматології виявили, що у деяких пацієнтів з коронавірусом може з'являтися подразнення на пальцях ніг, схоже на обмороження, при якому пальці сильно червоніють.

Зазвичай це триває від одного до чотирьох тижнів і може привести до набрякання стоп. Фахівці відзначили, що у деяких пацієнтів симптом зберігався протягом декількох місяців. Однак в більшості випадків це проходить у легкій формі.

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