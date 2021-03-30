Представлено Xiaomi Mi Smart Band 6: технічні характеристики та ціна новинки

Однією з новинок презентації Xiaomi став фітнес-трекер Mi Smart Band 6. Виробник вирішив кардинально не змінювати перевірену роками концепцію, зосередившись на поліпшенні вже наявних функцій. Найпомітнішим нововведенням став збільшений екран.

Форма корпусу Xiaomi Mi Smart Band 6 у точності така ж, як у попередника. Відрізнити новинку можна завдяки помітно збільшеному AMOLED-екрану з діагоналлю 1,56 дюйма (326 ppi), що стало можливим завдяки істотному зменшенню рамок, пише GSM Arena. Завдяки цьому пристрій тепер показує на 50% більше корисної інформації й отримав підтримку нових функцій.

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Трекер вміє вимірювати частоту серцевих скорочень, рівень насичення крові киснем, визначати персональний індекс активності PAI. Передбачено 30 режимів тренування, що дозволяють контролювати виконувані вправи.

Заявлений час автономної роботи у звичайному режимі становить 14 днів, але також доступний енергозберігаючий режим, що забезпечує до 19 днів роботи без підзарядки. Як і попередник, Mi Smart Band 6 витримує занурення на глибину до 50 метрів.

Базова версія Mi Smart Band 6 коштує $ 35, а версія з модулем NFC – $ 43. Для порівняння, 5 покоління коштувало на старті $ 27, модифікація з чіпом NFC – $ 32. В Україні поки доступне попереднє замовлення фітнес-браслета. На жаль, ціна новинки невідома. Також залишається таємницею, чи з'явиться на нашому ринку версія з NFC.

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