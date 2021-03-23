OnePlus представила свій перший смарт-годинник з крутезним екраном

Крім нових смартфонів, OnePlus 23 березня представила свій перший смарт-годинник. Серед його особливостей слід відзначити AMOLED-дисплей з високою роздільною здатністю, тісну інтеграцію в екосистему компанії та підтримку швидкої зарядки.

OnePlus Watch виконаний у класичному дизайні з круглим корпусом, захищеним від води за стандартом IP68. Практично всю лицьову панель займає 1,39-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 454х454 пікселів, що забезпечує щільність у 326 ppi. Екран прикритий округленим по краях 2,5D-склом, пише GSM Arena.

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Керування годинником здійснюється за допомогою сенсорного екрану і двох фізичних кнопок збоку. Завдяки наявності вбудованих мікрофона та динаміка можна відповідати на вхідні дзвінки. Сповіщення про нові повідомлення відбувається за допомогою лінійного вібромотора. Можна відстежувати фізичну активність під час занять різними видами спорту, насичення крові киснем, якість сну, висоту й інші параметри.

За автономність відповідає акумулятор на 402 мАг, що забезпечує до 14 днів роботи у звичайному режимі. Заявлена ​​можливість безперервної роботи в режимі відстеження вправи з увімкненим GPS – 25 годин. Крім того, є підтримка швидкої зарядки, що дозволяє після 20 хвилин біля розетки користуватися гаджетом протягом цілого тижня.

Годинник тісно інтегрований в екосистему OnePlus. Наприклад, при перегляді фільму на телевізорі компанії, керувати відтворення можна за допомогою OnePlus Watch. На вхідний дзвінок теж можна відповісти з годинника, а в цей час автоматично зменшиться гучність відео. Якщо ж годинник виявить, що користувач заснув, телевізор просто вимкнеться.

Крім того, до OnePlus Watch можна під'єднати бездротові навушники та слухати музику без смартфона. Для цього передбачено 4 ГБ вбудованої пам'яті, з яких під потреби власника відведено 2 ГБ, чого повинно вистачити приблизно на 500 треків.

OnePlus Watch можна використовувати не тільки зі смартфонами OnePlus, але і з іншими пристроями на Android 6.0+ або iOS 10+.

У продаж новинка надійде 14 квітня за ціною 159 доларів або євро у залежності від регіону. Також буде спеціальна версія OnePlus Watch Cobalt Limit Edition у корпусі з нержавіючої сталі, з сапфіровим склом і шкіряним ремінцем. Ціна цієї моделі поки не оголошена.

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