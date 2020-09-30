Представлено Xiaomi Mi 10T Pro: технічні характеристики, ціни й особливості

Під час онлайн-трансляції Xiaomi презентувала нову флагманську лінійку Mi 10T. Виробник зробив основний акцент на продуктивність, камери та дисплеї смартфонів, пропонуючи найкращу начинку за доступною ціною. Розповідаємо про технічні характеристики та особливості Xiaomi Mi 10T та Mi 10T Pro.

Xiaomi Mi 10T Pro отримав 6,67-дюймовий IPS-дисплей з отвором під фронтальну камеру в кутку і частотою оновлення 144 Гц. Гаджет уміє визначати тип відображуваного контенту, автоматично виставляючи оптимальну частоту оновлення екрану. Так, при перегляді фільмів буде обмеження до 25 Гц, а в іграх можуть бути й усі 144 Гц. Крім того, спеціальний MEMC-чип уміє "домальовувати" відсутні кадри, щоб відтворювані відео були плавнішими, ніж вони є.

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Основна камера представлена ​​108-мегапіксельним 1/33-дюймовим сенсором з розміром пікселів 0,8 мкм. В умовах недостатнього освітлення чотири сусідні пікселі об'єднуються в один великий. Модуль оснащений системою оптичної стабілізації й об'єктивом зі світлосилою f / 1.69. Додатково у смартфоні передбачені 13-мегапіксельна ультраширококутний камера і 5-мегапіксельна макрокамера. Підтримується зйомка відео у форматі 8K.

Усередині смартфона встановлений флагманський процесор Snapdragon 865 з підтримкою 5G, оперативна пам'ять типу LPDDR5, швидкий накопичувач UFS 3.1 і акумулятор на 5000 мАг, що підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт. Бездротова зарядка не передбачена.

Звичайний Xiaomi Mi 10T відрізняється від Pro-версії тільки роздільною здатністю основної камери (64 Мп замість 108 Мп) і меншим об'ємом пам'яті.

Технічні характеристики Xiaomi Mi 10T | Mi 10T Pro:

Дисплей : IPS, 6,67", 2440х1080, 144 Гц, Gorilla Glass 5

: IPS, 6,67", 2440х1080, 144 Гц, Gorilla Glass 5 Чипсет : Qualcomm Snapdragon 865

: Qualcomm Snapdragon 865 Оперативна пам'ять : 6/8 ГБ, LPDDR5 | 8 ГБ, LPDDR5

: 6/8 ГБ, LPDDR5 | 8 ГБ, LPDDR5 Накопичувач : 128 ГБ, UFS 3.1 | 128/256 ГБ, UFS 3.1

: 128 ГБ, UFS 3.1 | 128/256 ГБ, UFS 3.1 Основна камера : 64 Мп + 13 Мп (ультраширококутний об'єктив) + 5 Мп (макрооб'єктив) | 128 Мп (f / 1.69, OIS) + 13 Мп (ультраширококутний об'єктив) + 5 Мп (макрооб'єктив)

: 64 Мп + 13 Мп (ультраширококутний об'єктив) + 5 Мп (макрооб'єктив) | 128 Мп (f / 1.69, OIS) + 13 Мп (ультраширококутний об'єктив) + 5 Мп (макрооб'єктив) Фронтальна камера : 20 Мп

: 20 Мп Акумулятор : 5000 мАг, швидка зарядка потужністю 33 Вт

: 5000 мАг, швидка зарядка потужністю 33 Вт Зв'язок : 5G, Wi-Fi 6 (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C, ІЧ-порт

: 5G, Wi-Fi 6 (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C, ІЧ-порт Аудіо : стереодинаміки

: стереодинаміки Безпека : сканер відбитків у кнопці увімкнення

: сканер відбитків у кнопці увімкнення ОС : MIUI 12 на базі Android 10

: MIUI 12 на базі Android 10 Габарити : 165,1 x 76,4 x 9,33 мм

: 165,1 x 76,4 x 9,33 мм Вага: 218 грамів

Xiaomi Mi 10T пропонується у версіях з 6 + 128 ГБ і 8 + 128 ГБ за ціною € 499 і € 549 відповідно. Модель Mi 10T Pro буде доступна з 8 + 128 ГБ і 8 + 256 ГБ за ціною € 599 і € 649. Якою буде ціна смартфонів в Україні, поки невідомо. Очікуємо, коли їх офіційно представлять для нашого ринку.

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