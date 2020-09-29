Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Apple нарешті дослухалася до користувачів: якою буде суттєва зміна в iPhone 12

  • 33
Нові iPhone 12 отримають більше вбудованої пам'яті - фото 1
Нові iPhone 12 отримають більше вбудованої пам'яті

Мобільні додатки та ігри постійно ростуть у розмірах, роздільна здатність камер обчислюється десятками і навіть сотнями мегапікселів, а формат 8K поступово набирає популярність. Тож доволі архаїчними виглядають 64 ГБ вбудованої пам'яті у базовій версії iPhone. Але все може змінитися.

За даними інсайдера, в поточному році компанія Apple планує нарешті наростити мінімальний обсяг пам'яті у фірмових смартфонах iPhone.

Це цікаво: Apple здалася: компанія скасувала комісію в App Store, але не для всіх

Як повідомляє Джон Проссер, уже 5 жовтня Apple відправить дистриб'юторам першу партію нових iPhone. За його даними, 5,4-дюймовий iPhone 12 mini, як і торішній iPhone 11, буде доступний у версіях з 64, 128 і 256 ГБ. У таких же конфігураціях пропонуватиметься і звичайний 6,1-дюймовий iPhone 12.

Apple нарешті дослухалася до користувачів: якою буде суттєва зміна в iPhone 12 - фото 427943

Що ж стосується дорожчих 6,1-дюймового iPhone 12 Pro і 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max, то вони у мінімальній конфігурації оснащуватимуться 128 ГБ вбудованої пам'яті – варіантів на 64 ГБ більше не буде у флагманських моделях.

Інсайдер також додав, що презентація новинок відбудеться 13 жовтня, а 30 вересня надсилатимуть запрошення на захід.

Читайте також: Чи сповільнює iOS 14 старі iPhone: відео тестування смартфонів Apple

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Паулін Танто, яка обожнює голі фото (18+)
  • 27 вересня, 19:49
  • 1509
Нові пісні вересня: плейлист популярної музики за тиждень
  • 27 вересня, 12:50
  • 192
Як проводять свої вихідні успішні чоловіки
  • 26 вересня, 15:10
  • 231
Загрузка...
Новини