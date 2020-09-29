Apple нарешті дослухалася до користувачів: якою буде суттєва зміна в iPhone 12

Мобільні додатки та ігри постійно ростуть у розмірах, роздільна здатність камер обчислюється десятками і навіть сотнями мегапікселів, а формат 8K поступово набирає популярність. Тож доволі архаїчними виглядають 64 ГБ вбудованої пам'яті у базовій версії iPhone. Але все може змінитися.

За даними інсайдера, в поточному році компанія Apple планує нарешті наростити мінімальний обсяг пам'яті у фірмових смартфонах iPhone.

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Як повідомляє Джон Проссер, уже 5 жовтня Apple відправить дистриб'юторам першу партію нових iPhone. За його даними, 5,4-дюймовий iPhone 12 mini, як і торішній iPhone 11, буде доступний у версіях з 64, 128 і 256 ГБ. У таких же конфігураціях пропонуватиметься і звичайний 6,1-дюймовий iPhone 12.

Що ж стосується дорожчих 6,1-дюймового iPhone 12 Pro і 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max, то вони у мінімальній конфігурації оснащуватимуться 128 ГБ вбудованої пам'яті – варіантів на 64 ГБ більше не буде у флагманських моделях.

Інсайдер також додав, що презентація новинок відбудеться 13 жовтня, а 30 вересня надсилатимуть запрошення на захід.

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