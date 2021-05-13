Представлено Xiaomi FlipBuds Pro: круті та вдвічі дешевші, ніж Apple AirPods Pro

Компанія Xiaomi представила флагманські бездротові навушники FlipBuds Pro. Крім оригінального дизайну, новинка отримала широкий набір корисних функцій, чип Qualcomm і підтримку швидкої зарядки, а також пристойну автономність.

Xiaomi FlipBuds Pro виконані у чорному корпусі та мають коротку вигнуту ніжку. Аксесуар побудований на базі флагманської мікросхеми Qualcomm QCC5151 і оснащений 11-міліметровими динамічними драйверами, пише SparrowNews.

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Новинка з бездротовим модулем Bluetooth 5.2 підтримує кодеки SBC, AAC і aptx, а також може працювати у режимі низької затримки сигналу при використанні як ігрову гарнітуру.

Підтримка технології активного шумозаглушення (ANC) забезпечує, за запевненням виробника, блокування сторонніх звуків гучністю до 40 дБ. Користувачі можуть вибрати один з трьох режимів роботи шумодава: "Повсякденний", "Офісний" і "Дорожній". Xiaomi також обіцяє високу швидкість під'єднання до джерел звуку і швидке перемикання між двома одночасно сполученими гаджетами – наприклад, смартфоном і ноутбуком.

Заявлена ​​автономність FlipBuds Pro становить до 7 годин без підзарядки, а з урахуванням місткості акумулятора комплектного кейса – до 28 годин. "Дозаправити" чохол можна як по кабелю USB Type-C, так і за допомогою бездротової зарядної станції. При цьому самій гарнітурі достатньо усього 5 хвилин "відпочинку" у футлярі, щоб опрацювати ще 2 години.

TWS-гарнітура Xiaomi FlipBuds Pro надійде в продаж 21 травня за ціною $ 124.

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