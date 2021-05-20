Представлено топовий смартфон Nubia Z30 Pro: крута камера, "залізо" та фішки

Бренд Nubia, що належить ZTE, представив флагманський смартфон Z30 Pro. Модель створена на базі раніше випущеного ZTE AXON 30 Ultra, але з деякими поліпшеннями. У новинки топовий процесор Qualcomm, великий 144-герцовий екран і підтримка швидкої 120-ватної зарядки.

Nubia Z30 Pro позиціюється як просунутий фотофлагмана. Ззаду у нього розмістилися 4 камери: основна на 64 Мп з оптичною стабілізацією зображення, ультраширококутний на 64 Мп з кутом огляду 120 градусів, портретний модуль на 64 Мп і 8-мегапіксельний телевік з 5-кратним оптичним зумом і OIS. Виробник передбачив безліч режимів для нічної зйомки, в тому числі й режим астрофотографії. Наприклад, апарат може домалювати на фотографії слід від рухомих зірок або навіть величезну Місяць, пише Gizmochina.

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Практично на всю передню панель розташувався великий 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, 10-бітною глибиною кольору й адаптивною частотою оновлення до 144 Гц. Заявлено 100-відсоткове покриття колірного простору DCI-P3. В екран вбудований оптичний сканер відбитків пальців.

Як апаратна платформа використовується топовий процесор Qualcomm Snapdragon 888. Інші характеристики на відповідному рівні: до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 і накопичувач UFS 3.1 до 512 ГБ. Акумулятор на 4200 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 120 Вт, що дозволяє повністю заповнити енергію всього за 15 хвилин.

Смартфон підтримує мережі п'ятого покоління, Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.1. За відтворення звуку відповідають стереодинаміки з підтримкою технології об'ємного звучання DTS: X Ultra. Працює смартфон на базі операційної системи використовується Android 11 з фірмовим інтерфейсом nubia UI 9.0.

Старт продажів Nubia Z30 Pro запланована на 25 травня. Базова версія на 8 + 256 ГБ оцінена в $ 776, версія на 12 + 256 ГБ коштує $ 839, а ціна топової модифікації на 16 + 512 ГБ становить $ 932.

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