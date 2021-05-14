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На якісних рендерах показали крутий дизайн нових Google Pixel 6 та 6 Pro

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Дивіться рендери Google Pixel 6 та 6 Pro - фото 1
Дивіться рендери Google Pixel 6 та 6 Pro

У мережі з'явилися рендери ще не анонсованої серії флагманів Google. Зображення опублікував мережевий інформатор Джон Проссер – і схоже, що компанія радикально змінить дизайн фірмових пристроїв уперше за багато років.

Якщо вірити світлинам інсайдера, Google Pixel 6 оснастять принципово новим для серії блоком основної камери з горизонтальним розміщенням сенсорів. При цьому базова модель отримає подвійний основний модуль, а Pro-версію оснастять трьома датчиками зображення.

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Дисплеї обох версій флагмана матимуть тонкі рамки з усіх боків, виріз під селфі-модуль та підекранний сканер відбитків пальців.

Рендери також демонструють двоколірне виконання корпусу смартфона. За словами інсайдера Макса Вайнбаха, колірна гамма на старті продажів буде іншою, але сама представлена ​​на рендера концепція відповідає дійсності.

На якісних рендерах показали крутий дизайн нових Google Pixel 6 та 6 Pro - фото 459438
На якісних рендерах показали крутий дизайн нових Google Pixel 6 та 6 Pro - фото 459439
На якісних рендерах показали крутий дизайн нових Google Pixel 6 та 6 Pro - фото 459437

Очікується, що презентація Pixel 6 і Pixel 6 Pro відбудеться на початку жовтня 2021 року. З чуток, тоді ж Google представить і новий смарт-годинник Pixel Watch.

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