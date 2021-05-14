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На якісних рендерах показали крутий дизайн нових Google Pixel 6 та 6 Pro
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У мережі з'явилися рендери ще не анонсованої серії флагманів Google. Зображення опублікував мережевий інформатор Джон Проссер – і схоже, що компанія радикально змінить дизайн фірмових пристроїв уперше за багато років.
Якщо вірити світлинам інсайдера, Google Pixel 6 оснастять принципово новим для серії блоком основної камери з горизонтальним розміщенням сенсорів. При цьому базова модель отримає подвійний основний модуль, а Pro-версію оснастять трьома датчиками зображення.
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Дисплеї обох версій флагмана матимуть тонкі рамки з усіх боків, виріз під селфі-модуль та підекранний сканер відбитків пальців.
Рендери також демонструють двоколірне виконання корпусу смартфона. За словами інсайдера Макса Вайнбаха, колірна гамма на старті продажів буде іншою, але сама представлена на рендера концепція відповідає дійсності.
Очікується, що презентація Pixel 6 і Pixel 6 Pro відбудеться на початку жовтня 2021 року. З чуток, тоді ж Google представить і новий смарт-годинник Pixel Watch.
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