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Представлено топовий смартфон HONOR 20: характеристики та огляд

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Honor 20 вразив технічними характеристиками та камерами - фото 1
Honor 20 вразив технічними характеристиками та камерами

У Лондоні пройшла презентація нового флагманського смартфона HONOR 20. У порівнянні з попередником апарат зазнав кілька помітних зовнішніх і технічних змін. Він отримав практично безрамковий екран, сучасну начинку та повністю нову камеру з чотирма об'єктивами для різних сценаріїв зйомки.

HONOR 20 має камеру з чотирма об'єктивами, встановленими в формі літери L. Головний модуль представлений флагманським 48-мегапіксельним сенсором Sony IMX586 зі стабілізацією зображення із застосуванням штучного інтелекту. Другий модуль на 16 Мп служить для створення ультраширококутний знімків з кутом огляду 117°. Решта дві камери по 2 Мп призначені для портретних фото і макрознімків з можливістю фокусування на об'єкті на відстані всього 4 см.

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У смартфоні передбачений спеціальний режим зйомки AI Ultra Clarity Mode, в якому робить високодеталізовані фото підвищеної чіткості. Також є спеціальний режим для зйомки при недостатній кількості світла. У рейтингу сайту DxOMark смартфон HONOR 20 Pro набрав 111 балів, поділивши третю сходинку з OnePlus 7 Pro.

Представлено топовий смартфон HONOR 20: характеристики та огляд - фото 329229

Практично всю передню панель смартфона зайняв 6,26-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD +. Виробник відмовився від вирізу, як у попереднику, помістивши фронтальну камеру в невеликий отвір діаметром всього 4,5 мм, розташований у лівому верхньому кутку екрану. Від сканера відбитків пальців спереду також позбулися - він вбудований у кнопку живлення на правій грані.

Представлено топовий смартфон HONOR 20: характеристики та огляд - фото 329226

За продуктивність HONOR 20 відповідає восьмиядерний процесор Kirin 980, виконаний по 7-нм техпроцесу. Для геймерів передбачена підтримка технології GPU Turbo 3.0, що підвищує плавність ігрового процесу та знижує витрату енергії. Також в смартфоні реалізована система охолодження із застосуванням графену. Вбудований акумулятор місткістю 3750 мАг підтримує фірмову швидку зарядку SuperCharge потужністю 22,5 Вт, що дозволяє поповнити 50% заряду всього за 30 хвилин.

Представлено топовий смартфон HONOR 20: характеристики та огляд - фото 329228

Технічні характеристики HONOR 20:

  • Дисплей: 6,26 ", IPS, 2340х1080 пікселів
  • Процесор: Kirin 980 з подвійним нейроблоком, технологія GPU Turbo 3.0
  • Оперативна пам'ять: 6 ГБ
  • Накопичувач: 128 ГБ, UFS 2.1
  • Основна камера: 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.8, стабілізація за допомогою ШІ) + 16 Мп (f / 2.2, кут огляду 117 °) + 2 Мп (f / 2.4, датчик глибини) + 2 Мп (f / 2.4, розмір пікселя 1,75 мкм, макрооб'єктив з фокусуванням з відстані 4 см)
  • Фронтальна камера: 32 Мп, f / 2.0, портретний режим
  • Акумулятор: 3750 мАг, швидка зарядка потужністю 22,5 Вт
  • Зв'язок: 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 Гц), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, QZSS
  • ОС: Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою Magic UI 2.1
  • Безпека: сканер відбитків в кнопці живлення
  • Роз'єм: USB Type-C (USB 2.0)
  • Габарити: 154,25 х 73,97 х 7,87 мм
  • Вага: 164 г
Представлено топовий смартфон HONOR 20: характеристики та огляд - фото 329227

Крім HONOR 20 була представлена ​​Pro-версія. Зовні вона практично не відрізняється від звичайної "двадцятки". Ключові зміни стосуються камери. Просунута модель отримала такий же 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX586, але з оптичною стабілізацією зображення і об'єктивом з діафрагмою f / 1.4 - вперше в смартфонах. Ширококутна та макрокамери ідентичні, а ось замість 2-мегапіксельного датчика глибини в HONOR 20 Pro встановлена 8-мегапіксельна телефотокамера з триразовим оптичним зумом, п'ятикратним гібридним наближенням без втрати якості й оптичною стабілізацією зображення. Також "прошка" отримала 8 ГБ оперативної пам'яті, накопичувачем на 256 ГБ і акумулятором місткістю 4000 мАг.

Представлено топовий смартфон HONOR 20: характеристики та огляд - фото 329225

HONOR 20 можна буде придбати за ціною 499 євро, а його Pro-версія обійдеться в 599 євро.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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