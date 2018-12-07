Представлено Snapdragon 8cx: найпотужніший процесор Qualcomm для ноутбуків

Під час заходу Technology Summit компанія Qualcomm представила Snapdragon 8cx, перший у світі 7-нм процесор для пристроїв класу Always Connected PC. Новинка прийшла на зміну Snapdragon 850 і стала найпродуктивнішим ARM-рішенням компанії для лептопів.

CPU Snapdragon 8cx з 10 МБ кеш-пам'яті містить вісім ядер Kryo 495, розділених на два кластери: чотири високопродуктивних і чотири енергоефективних ядра. Також до складу платформи увійшли графічний чип Adreno 680, цифровий сигнальний процесор Hexagon 685 для нейронних обчислень і процесор обробки зображень Spectra 390 з підтримкою запису відео в 4K.

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Продуктивність новинки вдвічі вища за попередній Snapdragon 850, що встановлюється раніше в лептопи під управлінням Windows. Зросла на 60 відсотків і енергоефективність платформи щодо попередньої моделі. Представники компанії відзначили, що процесор економно витрачає ресурси акумулятора, дозволяючи використовувати пристрій протягом цілого дня без необхідності підзарядки.

У деяких сценаріях використання заявлено до 25 годин автономної роботи. Важлива особливість чипсета – підтримка стандарту швидкої зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ по USB Type-C.

Згідно зі специфікацією, обчислювальна потужність Snapdragon 8cx порівнянна з 15-ватними процесорами Intel серії U, які також застосовуються в невеликих лептопах, пристроях "2 в 1" і планшетах. Але на відміну від рішень Intel, енергоспоживання чипсета Qualcomm становить всього 7 Вт, завдяки чому гаджет на його основі здатний обходитися без активного охолодження, при цьому забезпечуючи стабільну роботу протягом тривалого часу.

Продуктивності GPU оновленого відеоядра з підтримкою API DirectX 12 достатньо для відтворення 4K HDR контенту при 120 кадрах на секунду. Пристрої на базі нової платформи можуть виводити зображення на два зовнішніх 4K-дисплеї одночасно. Заявлена ​​підтримка кодеків H.265 (HEVC), VP9 і H.264.

Звукові можливості Qualcomm 8cx представлені низкою фірмових розробок, що забезпечують якісне відтворення. Технологія Qualcomm TrueWireless дозволяє передавати звук на бездротові навушники або колонки з мінімальною затримкою і високою енергоефективністю.

Програмно-апаратна платформа Qualcomm Aqstic, що включає кодеки Qualcomm AptX Classic і AptX HD, забезпечує підтримку голосового помічника, ЦАП, і здатна відтворювати звук в Hi-Fi якості.

При створенні нового процесора розробники приділили увагу і іншим моментам. Він здатний працювати з оперативною пам'яттю LPDDR4X об'ємом до 16 ГБ, підтримуються швидкісні твердотільні накопичувачі NVMe і інші типи пристроїв зберігання інформації.

Попри те, що однією з головних тем саміту стала технологія 5G, Qualcomm обладнала платформу інтегрованим модемом X24 LTE, що підтримує з'єднання зі швидкістю до 2 Гб/c і антени 4x4 MIMO. Доступне і бездротове під'єднання по протоколах Wi-Fi 802.11ad і 802.11ac. Також до числа бездротових інтерфейсів увійшли Bluetooth 5.0 і NFC.

Комерційні поставки пристроїв лінійки Always Connected PC на базі Qualcomm 8cx очікуються протягом 2019-го року.

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