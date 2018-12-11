Офіційно представлено топовий смартфон OnePlus 6T McLaren Edition

Після низки анонсів і тизерів компанія OnePlus представила нову версію флагманського смартфона 6T, розроблену спільно з британським автовиробником McLaren.

Спочатку вважалося, що вона буде відрізнятися тільки кольором корпусу, як це було з попередніми спеціальними виданнями виробника, але в реальності зміни торкнулися і технічних характеристик.

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OnePlus 6T McLaren Edition виконаний у чорному кольорі з помаранчевою окантовкою ззаду та малюнком в області основної камери, що нагадує карбонову текстуру. Також на зворотному боці крім логотипа OnePlus красується напис McLaren. На цьому зовнішні відмінності новинки від звичайного OnePlus 6T закінчуються.

OnePlus 6T McLaren Edition

Кожен новий смартфон бренду випускається з власним слоганом, і 6T McLaren Edition не став винятком. У OnePlus 6 це було "Швидкість, яка вам потрібна", у 6T – "Розблокуй швидкість", а у McLaren Edition – "Вітайте швидкість". Цим виробник вирішив підкреслити, що новинка стала ще швидшою за попередників.

OnePlus 6T McLaren Edition

Ключовою відмінністю гаджета стали 10 ГБ оперативної пам'яті, натомість у звичайному OnePlus 6T пропонується з 8 ГБ у максимальній комплектації. Також у смартфоні застосована більш швидка зарядка Warp Charge 30 потужністю 30 Вт замість 20 Вт у попередніх пристроях компанії. За запевненням виробника, усього 20 хвилин підзарядки вистачає на цілий день використання смартфона.

OnePlus 6T McLaren Edition

Технічні характеристики OnePlus 6T McLaren Edition:

Дисплей: 6,41 ", Full HD +, 19: 9, AMOLED, DCI-P3, скло Gorilla Glass 6

Процесор: Snapdragon 845, вісім ядер, 2,8 ГГц, графіка Adreno 630

Оперативна пам'ять: 10 ГБ, LPDDR4x

Вбудований накопичувач: 256 ГБ, UFS 2.1

Основна камера: 16 Мп (IMX519, f / 1.7, 1,22 мкм) + 20 Мп (IMX376K, f / 1.7), оптична стабілізація зображення, запис уповільненого відео, портретний режим, нічна зйомка

Фронтальна камера: 16 Мп (IMX371, f / 2.0), портретний режим

Акумулятор 3700 мАг, підтримка швидкої зарядки Warp Charge 30

Безпека: сканер відбитків пальців в екрані, функція розпізнавання осіб

Інтерфейси: USB Type-C (USB 2.0), Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, NFC

SIM-карти: дві, формат nano, підтримка 4G LTE

OnePlus 6T McLaren Edition став найдорожчим смартфоном компанії. У США він буде коштувати $ 699, а в Європі – € 699. У продаж новинка надійде 13 грудня.

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