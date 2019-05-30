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Представлено смартфон Meizu 16Xs: Snapdragon 675, сканер у дисплеї і низька ціна
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Компанія Meizu представила новий смартфон 16Xs. Новинка отримала продуктивну начинку, вбудований в екран сканер відбитків пальців і пристойний акумулятор з підтримкою швидкої зарядки.
Смартфон оснащений Super AMOLED-дисплеєм діагоналлю 6,2 дюйма з роздільною здатністю Full HD+, яка займає 90,29% площі лицьової панелі. Як і попередня модель лінійки, апарат обійшовся без вирізів для фронтальної камери, модуль якої розташований у верхній рамці. За розблокування апарату відповідає сканер відбитків пальців, вбудований у екран.
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Meizu 16Xs побудований на базі восьмиядерного мобільного процесора Snapdragon 675 за підтримки графічного прискорювача Adreno 612 і 6 ГБ оперативної пам'яті. Місткість вбудованого накопичувача, у залежності від модифікації, становить 64 або 128 ГБ, місткість акумулятора з підтримкою швидкої зарядки - 4000 мАг.
Потрійна основна камера новинки складається з основного 48-мегапіксельного сенсора та двох допоміжних на 8 і 5 Мп. Роздільна здатність селфі-модуля з функцією швидкої розблокування обличчя - 16 мегапікселів. 3,5-мм роз'єму для навушників смартфон не отримав - як альтернативу виробник представив фірмову гарнітуру EP2C Type-C з вбудованим ЦАП. Працює Meizu 16Xs під управлінням Android 9.0 Pie з оболонкою Flyme OS 7.
Технічні характеристики Meizu 16Xs:
- Дисплей: Super AMOLED, 6,2 ", 2232x1080
- Чипсет: Snapdragon 675, 2,0 ГГц, Adreno 612 GPU
- Оперативна пам'ять: 6 ГБ
- Вбудована пам'ять: 64/128 ГБ
- Основна камера: 48 Мп (Samsung ISOCELL Bright GM1, f / 1.7, 0,8 мкм), PDAF, + 8 Мп (f / 2.2, кут обзора118,8 °) + 5 Мп (f / 1.9)
- Фронтальна камера: 16 Мп (f / 2.2)
- Акумулятор: 4000 мАг, швидка зарядка потужністю 18 Вт
- Зв'язок: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS
- Операційна система: Android 9.0 Pie (Flyme OS 7)
- Габарити: 152 x 74,4 x 8,3 мм
- Вага: 165 грамів
Meizu 16Xs у чорному, синьому, оранжевому та білому кольорах корпусу вже доступний для замовлення в Китаї за ціною $ 245 за версію 6/64 ГБ, модифікація 6/128 ГБ коштує $ 289. Гарнітуру EP2C Type-C виробник оцінив у $ 18. Продажі новинки стартують 10 червня.
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