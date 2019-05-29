Камери Redmi K20 і Redmi K20 Pro випробували в реальному житті

Відразу після презентації флагманських смартфонів Redmi K20 і Redmi K20 Pro у мережі почали з'являтися перші огляди, а блогери поспішили випробувати камери. Вони протестували новинки у реальних умовах і зробили наочні знімки.

Redmi K20 Pro отримав потрійну камеру з основним 48-мегапіксельним сенсором з об'єктивом з апертурою f / 1.75, телеоб'єктивом на 8 Мп і 13-мегапіксельним ширококутним модулем з кутом огляду 124.8°. Представлені знімки доступні в низькій якості, але навіть на них можна відзначити обмеженість динамічного діапазону, що виражається сильними пересвітами та "провалами" в тінях.

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Приклади фото, зроблених на Redmi K20 Pro:

Відповідно до опису на офіційному сайті, потрійна камера Redmi K20 по суті ідентична такій у Pro-версії. Єдиною відмінністю, як стало відомо, виявилося використання сенсора Sony IMX 582 замість IMX 586. На знімках зі звичайного Redmi K20 помітні ті ж проблеми, що і в дорожчій моделі.

Приклади фото, зроблених на Redmi K20:

Відзначимо, що виробники часто покращують якість зйомки з оновленнями вже після виходу смартфонів. Крім того, представлені знімки були зроблені на передпродажні зразки.

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