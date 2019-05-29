Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Подорожі

Камери Redmi K20 і Redmi K20 Pro випробували в реальному житті

  • 14
Наразі камери Redmi K20 та K20 Pro не вражають - фото 1
Наразі камери Redmi K20 та K20 Pro не вражають

Відразу після презентації флагманських смартфонів Redmi K20 і Redmi K20 Pro у мережі почали з'являтися перші огляди, а блогери поспішили випробувати камери. Вони протестували новинки у реальних умовах і зробили наочні знімки.

Redmi K20 Pro отримав потрійну камеру з основним 48-мегапіксельним сенсором з об'єктивом з апертурою f / 1.75, телеоб'єктивом на 8 Мп і 13-мегапіксельним ширококутним модулем з кутом огляду 124.8°. Представлені знімки доступні в низькій якості, але навіть на них можна відзначити обмеженість динамічного діапазону, що виражається сильними пересвітами та "провалами" в тінях.

І ще: На користувачів Redmi K20 Pro чекає приємний сюрприз

Приклади фото, зроблених на Redmi K20 Pro:

Камери Redmi K20 і Redmi K20 Pro випробували в реальному житті - фото 330657

Камери Redmi K20 і Redmi K20 Pro випробували в реальному житті - фото 330658

Камери Redmi K20 і Redmi K20 Pro випробували в реальному житті - фото 330659

Камери Redmi K20 і Redmi K20 Pro випробували в реальному житті - фото 330660

Відповідно до опису на офіційному сайті, потрійна камера Redmi K20 по суті ідентична такій у Pro-версії. Єдиною відмінністю, як стало відомо, виявилося використання сенсора Sony IMX 582 замість IMX 586. На знімках зі звичайного Redmi K20 помітні ті ж проблеми, що і в дорожчій моделі.

Приклади фото, зроблених на Redmi K20:

Камери Redmi K20 і Redmi K20 Pro випробували в реальному житті - фото 330664
Камери Redmi K20 і Redmi K20 Pro випробували в реальному житті - фото 330663
Камери Redmi K20 і Redmi K20 Pro випробували в реальному житті - фото 330662
Камери Redmi K20 і Redmi K20 Pro випробували в реальному житті - фото 330661

Відзначимо, що виробники часто покращують якість зйомки з оновленнями вже після виходу смартфонів. Крім того, представлені знімки були зроблені на передпродажні зразки.

Читайте також: Представлено бюджетник Redmi 7A: вражаюча автономність і добротне залізо

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша данка Хелена Крістенсен (18+)
  • 27 травня, 16:21
  • 2166
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 634
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1500138
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології