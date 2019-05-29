Redmi K20 і Redmi K20 Pro: тонкощі, які варто знати перед покупкою бюджетних флагманів

Після презентації нових смартфонів Redmi K20 і Redmi K20 Pro у багатьох виникли питання про пристрої та відмінності між ними. Разом з першими оглядами в мережі почали з'являтися додаткові подробиці новинок. Так, стали відомі факти, які варто враховувати при виборі Redmi K20 між Redmi K20 Pro.

Redmi K20 Pro став першим смартфоном бренду на базі топового процесора Snapdragon 855. Під час рекламної кампанії виробник робив великий акцент на цій особливості.

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Перші результати тестування Redmi K20 Pro у бенчмарку Geekbench показують, що продуктивність смартфона можна порівняти з іншими флагманами з таким же чипсетом. Версія з 8 ГБ оперативної пам'яті набирає близько 3000 балів в одноядерному режимі та майже 11000 – в багатоядерному.

У Redmi K20 і Redmi K20 Pro, на перший погляд, використовуються однакові потрійні камери, але деякі відмінності між ними все ж є. У Pro-версії встановлений вже добре відомий 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX586, тоді як молодша модель отримала невідомий модуль Sony IMX582 з такою ж роздільною здатністю. За технічними параметрами вони практично ідентичні за винятком одного моменту: IMX582 підтримує запис 4K-відео тільки з частотою 30 fps. Ймовірно, виробник вибрав цей сенсор через процесор Snapdragon 730, який не підтримує зйомку в 4K з частотою 60 fps.

Під час презентації виробник нічого не сказав про ІЧ-порт. На офіційному сайті про нього також немає ні слова. Під час розбирання пристрою було підтверджено, що в смартфоні цього датчика немає. Крім того, глава бренду Redmi Лю Вейбін підтвердив, що їм довелося відмовитися від нього, адже для нього в гаджеті не залишалося місця.

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