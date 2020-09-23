Інсайдер розкрив усі характеристики нового Google Pixel 5

Напередодні презентації Google Pixel 5 про майбутню новинку відомі практично всі деталі, включаючи її очікувану роздрібну ціну. Підбити проміжні підсумки передрелізних публікацій, пов'язаних з пристроєм, взявся авторитетний інсайдер Роланд Квандт.

Крім нових якісних рендерів, він розмістив у відкритому доступі максимально детальний перелік технічних характеристик пристрою, який готується до релізу.

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За даними інформатора, гаджет оснастять 6-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів, частотою оновлення 90 Гц і співвідношенням сторін 19,5: 9. Крім того, джерело приписує екрану апарату підтримку 24-бітного кольору і HDR, а також стійке до подряпин захисне скло Gorilla Glass 6. Згідно з опублікованими рендером, ще однією відмінною рисою моделі стануть тонкі екранні рамки та мінімальне "підборіддя".

Google Pixel 5 буде побудований на базі восьмиядерного процесора Snapdragon 765G, отримає 8 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 128 ГБ і чип безпеки Titan M. Основна камера пристрою отримає головний датчик на 12,2 Мп (f / 1.7) з розміром пікселя 1,4 мкм і підтримкою технології двопіксельного фазового автофокусування, а допоміжний 16-мегапіксельний сенсор – ширококутним об'єктивом (107 °, f / 2.2). Селфі-модуль Google Pixel 5 отримає сенсор з роздільною здатністю 8 Мп (f / 2.0, 1,12 мкм). Основна камера з підтримкою OIS і EIS зможе записувати відео з роздільною здатністю Full HD зі швидкістю до 240 кадрів на секунду або 4K @ 60 fps.

Смартфон отримає два стереодинаміки, три мікрофони, модулі Bluetooth 5.0, LTE, 5G, NFC і дводіапазонний гігабітний WLAN. Крім одного слота для nanoSIM, апарат отримає підтримку eSIM. Автономність Pixel 5 буде забезпечувати акумулятор на 4080 мАг з підтримкою швидкої (18 Вт), бездротової та реверсивної зарядки. Скляному корпусу Pixel 5 приписується захист від води і пилу за стандартом IP68.

Вага пристрою товщиною 8 міліметрів складе 151 грам.

Презентація Google Pixel 5 запланована на 30 вересня. Очікувана ціна новинки в Європі становить € 629.

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