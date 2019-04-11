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Нові процесори Snapdragon випробували у бенчмарках

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Нові середнячки Snapdragon вражають своєю продуктивністю - фото 1
Нові середнячки Snapdragon вражають своєю продуктивністю

Після анонсу оновленої лінійки чипсетів від Qualcomm у мережі з'явилися результати першого тестування новинок. Продуктивність "драконів" виміряли в популярному бенчмарку AnTuTu і порівняли їх результати з моделями попереднього покоління.

Перше місце у трійці новинок посів Snapdragon 730G, що логічно. Продуктивність CPU і GPU ігрового чипсета бенчмарк оцінив у 86 915 і 66 398 балів відповідно. Торішний Snapdragon 710 з показниками у 66 584 і 47 736 "папуг" істотно поступився новій моделі. Snapdragon 730 без літери G відстав від своєї "зарядженої" модифікації на 4000 балів при тестуванні процесора, і на 3000 у показниках графічного адаптера.

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Snapdragon 665 несподівано поступився своєму попередникові – попри різницю у техпроцесі і даті релізу, Snapdragon 660 випередив нову модель як у загальному заліку (144 742 бали проти 125 092), так і в деяких окремих дисциплінах. Не виключено, що ця розбіжність пов'язана зі зміною тестового пристрою: згідно зі специфікаціями, свіжа модель чипсета номінально перевершує свого "попередника".

Нові процесори Snapdragon випробували у бенчмарках - фото 320483

Поява перших комерційних пристроїв на базі оновленої лінійки процесорів Snapdragon очікується у третьому кварталі 2019. Однак, зазначимо, що Sasmung Galaxy A80 уже працює на Snapdragon 730.

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Джерело: 91mobiles
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