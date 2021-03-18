На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Представлено Samsung Galaxy A72 й A52: характеристики та ціни в Україні
-
- 14
У рамках онлайн-заходу Galaxy Awesome Unpacked компанія Samsung представила 3 нові смартфони серії Galaxy A: A72, A52 й A52 5G. У них виробник вперше реалізував низку технологій, доступних раніше тільки у флагманських моделях.
Як пише GSM Arena, смартфони отримали екрани підвищеної плавності, камери з оптичним зумом, захист від води та пилу, а також стереодинаміки. Розповідаємо про технічні характеристики, особливості та ціни на смартфони в Україні.
Це цікаво: У Samsung пояснили, чому у 2021 році не покажуть новий Galaxy Note21
Samsung Galaxy A72 – найбільший з представленої трійки. Він отримав 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 90 Гц. В екран вбудований сканер відбитків пальців, а захищає його загартоване скло Gorilla Glass 5. Фронтальна камера на 32 Мп розташована в невеликому отворі по центру.
Смартфон оснащується квадрокамерою з головним модулем на 64 Мп, обладнаним системою оптичної стабілізації зображення. Додатково передбачені 8-мегапіксельна телекамера з 3-кратним оптичним наближенням, 12-мегапіксельний ультраширококутний модуль з кутом огляду 123 градусів і макрокамера на 5 Мп. Є підтримка різних режимів, включаючи нічний та "Мультикадр", який за одним натисканням спуску затвора дозволяє отримати одразу кілька різних фотографій і відео.
Працює смартфон на базі восьмиядерного процесора Snapdragon 720G, а за автономність відповідає великий акумулятор на 5000 мАг. Підтримка швидкої 25-ватної дозволяє заповнити 50% за 30 хвилин. Смартфон поставляється з комплектним адаптером живлення і кабелем USB Type-C.
Серед інших особливостей моделі можна відзначити наявність стереодинаміків з підтримкою технології об'ємного звучання Dolby Atmos. Крім того, смартфон захищений від води за стандартом IP67. Виробник заявляє про можливість занурення на глибині до одного метра протягом 30 хвилин.
Технічні характеристики Samsung Galaxy A72:
- Дисплей: плоский 6,7", AMOLED, 2400x1080, 90 Гц, 800 ніт, Gorilla Glass 5
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 720G
- Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ
- Накопичувач: 128/256 ГБ, підтримка microSD до 1 ТБ
- Основна камера: 64 Мп (f / 1.8, OIS) + 12 Мп (кут огляду 123 °) + 8 Мп (3-кратний оптичний зум) + 5 Мп (макрооб'єктив)
- Фронтальна камера: 32 Мп
- Акумулятор: 5000 мАг, 25-ватна зарядка
- Безпека: сканер відбитків пальців в екрані
- Аудіо: стереодинаміки, підтримка Dolby Atmos
- Захист від води: IP67
- ОС: Android 11 з інтерфейсом One UI 3
- NFC: є, Samsung Pay
- Габарити: 165 х 77,4 х 8,4 мм
- Вага: 203 г
Samsung Galaxy A52 4G зовні нічим не відрізняється від Galaxy A72. Технічно пристрої також дуже схожі. Серед ключових відмінностей – менший дисплей з діагоналлю 6,5 дюйма, 5-мегапіксельний датчик глибини замість телекамери, наявність версії з 4 ГБ оперативної пам'яті й акумулятор на 4500 мАг. Габарити смартфона становлять 159,9 х 75,1 х 8,4 мм при вазі 189 грамів.
Нарешті, Galaxy A52 5G повністю повторює 4G-варіант, але тільки працює він на базі Snapdragon 750G, а дисплей підтримує частоту оновлення до 120 Гц.
Ціни: Samsung Galaxy A52 – 9 999 гривень за версію 4 + 128 ГБ пам'яті, Galaxy A72 – 12 999 гривень за версію 6 + 128 ГБ пам'яті.
Читайте також: Xiaomi Mi11 обійшов Samsung Galaxy S21 Ultra в тесті на ремонтопридатність
-
20:48Подаруй їй максимум задоволення: названо найулюбленішу для жінок секс-позу
-
20:19Кейт Бланшетт зіграє сестру Дональда Трампа у фільмі Час армагедону
-
19:52Вийшов фінальний трейлер супергеройського серіалу Сокіл та Зимовий солдат
-
19:42Шестиколісну амфібію часів Другої світової війни виставили на продаж
-
19:25Джолі погрожує оприлюднити докази домашнього насильства з боку Пітта
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:12Представлено Samsung Galaxy A72 й A52: характеристики та ціни в Україні
-
18:45Істеричний сміх Галь Гадот і танці Педро Паскаля: кумедні моменти зі зйомок Диво-жінки
-
18:15Гороскоп на 19 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Емілі Ратажковскі опублікувала фото своїх пологів
-
17:42Такого ви ще не бачили: блогер розірвав навпіл Redmi Note 10 – відео
-
17:30Що заважає знакам Зодіаку знайти своє кохання
-
17:22Медики з'ясували, чи корисно пити воду до прийому їжі
-
17:12У США собака викрала джип і врізалася на ньому в музей: епічні фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:52Популярна блогерка з Японії виявилася 50-річним байкером (фото)
-
16:42На американця відкрили 18 кримінальних справ через екстремальні стрибки на пікапі Ram
-
16:215 причин, коли дійсно потрібно звернутися до психолога
-
16:09Каньє Вест став найбагатшим афроамериканцем у США: у скільки оцінюють його статки
-
15:51Дуа Ліпа повторила образ Наомі Кемпбелл у мінісукні Versace: спокусливе фото
-
15:20У якому віці розквітає жіноча краса: ця цифра вражає
-
14:50Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців
-
14:21Аукціон небаченої щедрості: Sony роздасть ще 10 безплатних ігор для PlayStation
-
13:42А як же Алекс? Дженніфер Лопес дала привід для чуток про новий роман
-
13:14Вчені підрахували вік найдовшої річки Євразії
-
20:48Подаруй їй максимум задоволення: названо найулюбленішу для жінок секс-позу
-
17:30Що заважає знакам Зодіаку знайти своє кохання
-
14:50Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців
-
11:20Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 березня
-
07:17Чому особливо корисно їсти авокадо після 35 років: 6 причин
- 17 березня
-
20:19Як позбутися вигорання на роботі: кілька ефективних порад
-
17:15ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
-
14:47Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся
-
11:17ТЕСТ: Що тобі варто зробити на День Святого Патрика?
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 березня
-
07:32Чи безпечно тренуватися у захисній масці: пояснення науковців
- 16 березня
-
21:48Психологи назвали 3 типи людей, які найбільше схильні до зрад
-
19:30Тест на уважність: знайти всі літери зможе не кожен
-
16:21Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+
-
14:40Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону
-
11:45Гороскоп на квітень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 березня
-
07:19Цей старий Volvo продають за 20 мільйонів доларів, і ось чому
- 15 березня
-
20:42Схуднути раз і назавжди: 5 секретів спортивної фігури
-
18:00Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі
-
14:45Для релаксу і міцного здоров'я: названі корисні властивості какао
-
11:15Греммі 2021: оголошені найкращі пісні та співаки року
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 березня
-
08:50Голос країни 11 сезон 8 випуск: як пройшли перші вокальні бої учасників