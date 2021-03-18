Представлено Samsung Galaxy A72 й A52: характеристики та ціни в Україні

У рамках онлайн-заходу Galaxy Awesome Unpacked компанія Samsung представила 3 нові смартфони серії Galaxy A: A72, A52 й A52 5G. У них виробник вперше реалізував низку технологій, доступних раніше тільки у флагманських моделях.

Як пише GSM Arena, смартфони отримали екрани підвищеної плавності, камери з оптичним зумом, захист від води та пилу, а також стереодинаміки. Розповідаємо про технічні характеристики, особливості та ціни на смартфони в Україні.

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Samsung Galaxy A72 – найбільший з представленої трійки. Він отримав 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 90 Гц. В екран вбудований сканер відбитків пальців, а захищає його загартоване скло Gorilla Glass 5. Фронтальна камера на 32 Мп розташована в невеликому отворі по центру.

Смартфон оснащується квадрокамерою з головним модулем на 64 Мп, обладнаним системою оптичної стабілізації зображення. Додатково передбачені 8-мегапіксельна телекамера з 3-кратним оптичним наближенням, 12-мегапіксельний ультраширококутний модуль з кутом огляду 123 градусів і макрокамера на 5 Мп. Є підтримка різних режимів, включаючи нічний та "Мультикадр", який за одним натисканням спуску затвора дозволяє отримати одразу кілька різних фотографій і відео.

Працює смартфон на базі восьмиядерного процесора Snapdragon 720G, а за автономність відповідає великий акумулятор на 5000 мАг. Підтримка швидкої 25-ватної дозволяє заповнити 50% за 30 хвилин. Смартфон поставляється з комплектним адаптером живлення і кабелем USB Type-C.

Серед інших особливостей моделі можна відзначити наявність стереодинаміків з підтримкою технології об'ємного звучання Dolby Atmos. Крім того, смартфон захищений від води за стандартом IP67. Виробник заявляє про можливість занурення на глибині до одного метра протягом 30 хвилин.

Технічні характеристики Samsung Galaxy A72:

Дисплей: плоский 6,7", AMOLED, 2400x1080, 90 Гц, 800 ніт, Gorilla Glass 5

Процесор: Qualcomm Snapdragon 720G

Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ

Накопичувач: 128/256 ГБ, підтримка microSD до 1 ТБ

Основна камера: 64 Мп (f / 1.8, OIS) + 12 Мп (кут огляду 123 °) + 8 Мп (3-кратний оптичний зум) + 5 Мп (макрооб'єктив)

Фронтальна камера: 32 Мп

Акумулятор: 5000 мАг, 25-ватна зарядка

Безпека: сканер відбитків пальців в екрані

Аудіо: стереодинаміки, підтримка Dolby Atmos

Захист від води: IP67

ОС: Android 11 з інтерфейсом One UI 3

NFC: є, Samsung Pay

Габарити: 165 х 77,4 х 8,4 мм

Вага: 203 г

Samsung Galaxy A52 4G зовні нічим не відрізняється від Galaxy A72. Технічно пристрої також дуже схожі. Серед ключових відмінностей – менший дисплей з діагоналлю 6,5 дюйма, 5-мегапіксельний датчик глибини замість телекамери, наявність версії з 4 ГБ оперативної пам'яті й акумулятор на 4500 мАг. Габарити смартфона становлять 159,9 х 75,1 х 8,4 мм при вазі 189 грамів.

Нарешті, Galaxy A52 5G повністю повторює 4G-варіант, але тільки працює він на базі Snapdragon 750G, а дисплей підтримує частоту оновлення до 120 Гц.

Ціни: Samsung Galaxy A52 – 9 999 гривень за версію 4 + 128 ГБ пам'яті, Galaxy A72 – 12 999 гривень за версію 6 + 128 ГБ пам'яті.

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