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Представлено Samsung Galaxy A51: квадрокамера та потужний процесор
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Samsung представила наступника смартфона Galaxy A50. Модель Galaxy A51 отримала великий дисплей з врізаною фронтальною камерою та сканером відбитків пальців, процесор Exynos 9611 і хороший запас оперативної пам'яті в топової конфігурації.
Смартфон оснащений 6,5-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм Infinity-O з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів і співвідношенням сторін 20: 9.
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32-мегапіксельну камеру виробник врізав в екран, зберігши максимальну корисну площу фронтальної панелі. За продуктивність новинки відповідає фірмовий процесор Exynos 9611, представлений чотирма продуктивними ядрами з частотою 2,3 ГГц і чотирма енергоефективними, що працюють на частоті 1,7 ГГц.
Тильна камера смартфона складається з чотирьох сенсорів: основного на 48 Мп, 12-мегапіксельного з ширококутним об'єктивом (кут огляду 123°), і двох допоміжних датчиків на 5 Мп (модуль для макрозйомки і датчик глибини відповідно).
Місткість вбудованого акумулятора Galaxy A51 становить 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю до 15 Вт. За запевненням виробника, десяти хвилин зарядки смартфону достатньо для 3 годин розмов по телефону або 10-годинного прослуховування музики. Для підключення дротових навушників передбачений 3,5-мм аудіороз'єм, також заявлена підтримка технології об'ємного звучання Dolby Atmos.
Об'єм оперативної пам'яті моделі, в залежності від конфігурації, складає 4, 6 або 8 ГБ, вбудованого накопичувача з можливістю розширення картою microSD – 64 або 128 ГБ. Працює Samsung Galaxy A51 під управлінням мобільної ОС Android 10 з фірмовим інтерфейсом One UI 2.0.
Характеристики Samsung Galaxy A51:
- Дисплей: Super AMOLED, 6,5 ', 2340х1080 пікселів, Infinity-O
- Процесор: Samsung Exynos 9611 (4 х 2,3 ГГц + 4 х 1,7 ГГц)
- Оперативна пам'ять: 4/6/8 ГБ
- Вбудована пам'ять: 64/128 ГБ
- Основна камера: 48 Мп (f / 2.0) + 12 Мп (f / 2.2, 123 °) + 5 Мп (f / 2.2, макрооб'єктив) + 5 Мп (f / 2.4, датчик глибини)
- Селфі-камера: 32 Мп (f / 2.2)
- Безпека: сканер відбитків пальців під екраном
- Акумулятор: 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 15 Вт
- Зв'язок: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС
- Операційна система: Android 10 з оболонкою One UI 2.0
- Габарити: 158,5 х 73,6 х 7,9 мм
- Вага: 172 грама
Передзамовлення на Samsung Galaxy A51 відкривається 16 грудня, а в продаж новинка надійде 27 грудня за ціною $ 346 за версію з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Вартість і дата надходження у роздріб інших конфігурацій будуть оголошені пізніше.
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