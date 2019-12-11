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Інженери Motorola розповіли про головний секрет гнучкого RAZR 2019
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Розробка гнучкого смартфона Motorola RAZR 2019 почалася ще у 2015, але водночас його реліз у цьому році кілька разів відкладався. Як з'ясувалося, інженери Motorola подивилися на пристрої конкурентів і вирішили не повторювати їх помилок. Що дозволило позбутися вигинів на екрані?
Якщо взяти HUAWEI Mate X або Samsung Galaxy Fold, то в розкладеному стані місце згину екрану буде помітним. Однак пристрій від Motorola позбавлений цієї особливості. Виконавчий директор компанії Лі Сон Чан розповів, як їм вдалося домогтися того, щоб дисплей їх смартфона залишався ідеально рівним.
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Як виявилося, у RAZR 2019 екран прикритий подвійним шаром прозорої поліамідної плівки для підвищеного захисту. Але головний секрет криється в спеціальному шарнірі, який під час розкриття смартфона додатково розтягує згадану плівку, тим самим усуваючи виникнення складки. Як результат, дисплей завжди залишається ідеально плоским.
Очікується, що вже в наступному році складні смартфони будуть оснащуватися гнучким склом. За даними інсайдерів, Samsung вже уклала угоду з компанією Dolnsys на поставку еластичного скла товщиною всього 30 мкм для свого наступного пристрою.
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