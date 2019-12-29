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Представлено "розумну" шафу для вирощування овочів прямо на кухні

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Представлено "розумну" шафу для вирощування овочів прямо на кухні - фото 1

У компанії LG заявили, що розробили унікальний пристрій для тих, хто хоче займатися садівництвом, не виходячи з власної кухні. У січні на виставці CES 2020 на американському Лас-Вегасі LG презентує революційний пристрій-стійку для цих цілей.

У компанії обіцяють, що користувач не буде відчувати жодних клопотів при користуванні цим пристроєм у вирощуванні своїх екологічно чистих овочів і зелені. Розумна шафа оснащена полками і спеціальними упаковками з насінням, торф'яним мохом і добривами. Там передбачено найсучасніше управління температурою, зрошенням і освітленням.

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Представлено 'розумну' шафу для вирощування овочів прямо на кухні - фото 377126

Користувачі спочатку зможуть вибрати для вирощування 20 різних сортів трав, наприклад, такі як, рукола, цикорій, базилік та інші.

Крім цього, з'явиться і спеціальний додаток для смартфонів, за допомогою якого можна буде контролювати ріст рослин, а також отримувати необхідні поради та рекомендації з догляду за ними.

Новаторський пристрій для садівництва в приміщенні дозволяє вирощувати свіжі трави і овочі круглий рік. Він ідеально підходить для міських жителів і всіх, хто цікавиться більш здоровим і більш зеленим способом життя, – йдеться в повідомленні компанії.

Представлено 'розумну' шафу для вирощування овочів прямо на кухні - фото 377124
Представлено 'розумну' шафу для вирощування овочів прямо на кухні - фото 377125

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Джерело: slashgear
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