Представлено "розумну" шафу для вирощування овочів прямо на кухні

У компанії LG заявили, що розробили унікальний пристрій для тих, хто хоче займатися садівництвом, не виходячи з власної кухні. У січні на виставці CES 2020 на американському Лас-Вегасі LG презентує революційний пристрій-стійку для цих цілей.

У компанії обіцяють, що користувач не буде відчувати жодних клопотів при користуванні цим пристроєм у вирощуванні своїх екологічно чистих овочів і зелені. Розумна шафа оснащена полками і спеціальними упаковками з насінням, торф'яним мохом і добривами. Там передбачено найсучасніше управління температурою, зрошенням і освітленням.

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Користувачі спочатку зможуть вибрати для вирощування 20 різних сортів трав, наприклад, такі як, рукола, цикорій, базилік та інші.

Крім цього, з'явиться і спеціальний додаток для смартфонів, за допомогою якого можна буде контролювати ріст рослин, а також отримувати необхідні поради та рекомендації з догляду за ними.

Новаторський пристрій для садівництва в приміщенні дозволяє вирощувати свіжі трави і овочі круглий рік. Він ідеально підходить для міських жителів і всіх, хто цікавиться більш здоровим і більш зеленим способом життя, – йдеться в повідомленні компанії.

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