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Представлено робота, який дезінфікує постільну білизну
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Американські інженери представили компактного робота CleanseBot, призначеного для знищення різних шкідливих мікроорганізмів.
Зовні пристрій нагадує типовий автономний порохотяг, проте, на відміну від своїх "колег", CleanseBot несе на борту чотири ультрафіолетові лампи, за допомогою яких він здатний знезаразити будь-яке місце, яке не вселяє довіру.
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Як повідомляється, роботизований "вбивця мікроорганізмів" позиціонується у першу чергу як пристрій для мандрівників. Його можна взяти з собою в дорогу та використовувати в номері готелю або орендованій квартирі, де не можна бути впевненим у чистоті. Робота досить просто покласти на ліжко й увімкнути, все інше він зробить сам.
Завдяки системі з безлічі сенсорів, пристрій автоматично визначає напрямок і об'їжджає всі ділянки ліжка, прибираючи на своєму шляху "99,99% бактерій, мікробів і пилових кліщів", а також завчасно виявляє край ліжка, щоб не впасти.
Крім цього, CleanseBot оснащений пов'язкою, завдяки якій міні-пристрій можна надіти на руку та провести в такому "ручному режимі" дезінфекцію будь-яких сумнівних поверхонь, наприклад, мобільного телефона, дитячих іграшок та інших предметів.
Важить робот всього 220 грамів, його діаметр – 13 см. Від одного заряду він працює 3 години – цього вистачить для обробки від трьох до шести ліжок. На повну зарядку у робота йде чотири години.
За попереднім замовленням на Indiegogo CleanseBot коштує від $ 99 до $ 129. Поставки заплановані на березень-квітень 2019 року. До слова, на краудфандинговому майданчику збір коштів виявився більш ніж успішним: замість запланованих $ 5000 інженерам вдалося зібрати значні $ 1,2 млн.
Наостанок зазначимо, що коли пристрій надійде в роздріб, його вартість складе $ 259.
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