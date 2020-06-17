Представлено рейтинг країн, які найкраще підходять для роботи та бізнесу

Швейцарський Інститут розвитку управління (IMD) назвав найкраще у світі місце для роботи і бізнесу, склавши свіжу версію відповідного щорічного рейтингу. Всього у перелік увійшли 63 країни.

Так, найкращим місцем у світі для роботи і бізнесу став Сінгапур, який лідирував у рейтингу і минулого року. На другому місці опинилася Данія, а замикає трійку Швейцарія.

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Сінгапур

Далі рейтинг виглядає так:

Нідерланди

Гонконг

Швеція

Норвегія

Канада

Об'єднані Арабські Емірати

Сполучені Штати

Китай з 14 місця опустився на 20. Люксембург виявився на 14, на 17 – Німеччина, на 19 – Великобританія. Україна ж зайняла 55 місце у переліку найкращих місць для роботи і бізнесу. Замикає список Венесуела.

При складанні списку автори розглядали ефективність уряду, стан економіки, інфраструктури і ефективність бізнесу. Були використані статистичні локальні і міжнародні дані. Також опитували глав різних компаній.

Венесуела

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