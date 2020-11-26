Представлено Redmi Watch: смачна ціна, NFC та пристойна автономність

Разом з новими смартфонами Redmi Note 9 5G Xiaomi представила перший "розумний" годинник Redmi. Він отримав квадратний корпус, пристойну автономність та підтримку безконтактних платежів за допомогою NFC.

Redmi Watch оснащені 1,4-дюймовим кольоровим екраном з роздільною здатністю 320х320 пікселів. Кастомізувати їх зовнішній вигляд можна за допомогою понад 120 унікальних циферблатів. Крім того, корпус доступний у чорному, синьому і бежевому кольорах, а ремінці бувають п'яти відтінків. Важить пристрій всього 35 грамів.

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Заявлена ​​підтримка 7 спортивних режимів, включаючи біг, їзду на велосипеді, плавання та спортивну ходьбу. Є також можливість моніторингу сну, підрахунок пройдених кроків, вимір витрачених калорій та інші традиційні для подібного типу гаджетів функції.

Вбудований мікрофон дозволяє спілкуватися з фірмовим голосовим помічником XiaoAI.

Годинник виконаний у водонепроникному корпусі та витримує занурення на глибину до 50 метрів. Модуль NFC дозволяє оплачувати покупки, але чи буде ця функція працювати за межами Китаю – неясно.

Заявлений час автономної роботи від одного заряду становить до 7 днів у режимі звичайного використання і до 12 днів у режимі енергозбереження.

У Китаї Redmi Watch будуть коштувати $ 45. Про глобальне релізі поки нічого не повідомляється.

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