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Представлено POCO M3: топовий батарейкофон за смішні гроші
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Відбулася світова презентація нового смартфона POCO M3. Це модель початкового рівня, але виробник постарався зробити так, щоб апарат перевершив усі очікування фанатів. Розповідаємо, чим особливий POCO M3, а також називаємо технічні характеристики та ціну!
Апарат POCO M3 отримав акумулятор великої місткості, камеру з високою роздільною здатністю, продуктивний процесор, стереодинаміки, незвичайний дизайн, а також привабливу ціну!
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Головною фішкою POCO M3 став величезний акумулятор на 6000 мАг. Він підтримує швидку зарядку потужністю 18 Вт від комплектного адаптера і, як запевняє виробник, зберігає свою місткість протягом 1000 циклів зарядки, що більше стандартних по ринку 800 циклів.
У смартфоні встановлений 6,53-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD +, прикритий загартованим склом Gorilla Glass 3. У верхній частині екрану міститься краплеподібний виріз під фронтальну камеру. За продуктивність відповідає восьмиядерний процесор Snapdragon 662, виконаний по 11-нм техпроцесу, і 4 ГБ оперативної пам'яті типу LPDDR4x. У AnTuTu смартфон видає 191 161 бал. Для зберігання даних передбачений швидкий накопичувач UFS 2.2 об'ємом до 128 ГБ. Гібридний слот дозволяє встановити одночасно карту пам'яті microSD місткістю до 512 ГБ і дві сімки.
Основна камера POCO M3 представлена сенсором на 48 Мп, на додаток до якого передбачені два модулі по 2 Мп для портретних і макрофотографій. Заявлена підтримка зйомки у нічному режимі.
Серед інших особливостей вказані стереодинаміки, ІЧ-порт для керування побутовою технікою, 3,5-мм роз'єм для навушників і сканер відбитків пальців, вбудований у кнопку живлення.
У продаж POCO M3 надійде у цю п'ятницю, 27 листопада, за спеціальною ціною $ 129 за версію на 4 + 64 ГБ і $ 149 – за 4 + 128 ГБ. Починаючи з 28 числа ціна складе $ 149 і $ 169 відповідно. Ціни в Україні – 4 299 та 4 799 гривень відповідно.
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