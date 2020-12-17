Представлено Redmi 9 Power: смартфон, який може потягатися з павербенками

Модельний ряд смартфонів Redmi поповнив апарат під назвою Redmi 9 Power, однієї з ключових особливостей якого стала пристойна автономність. Крім того, апарат примітний квадрокамерою з головним сенсором на 64 Мп, актуальним набором інтерфейсів, а також доступною ціною.

Redmi 9 Power оснащений 6,53-дюймовим IPS-дисплеєм з захисним покриттям Corning Gorilla Glass 3, роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 60 Гц. Апарат побудований на базі 11-нм восьмиядерного процесора Qualcomm Snapdragon 662 з інтегрованим графічним прискорювачем Adreno 610.

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Смартфон доступний у двох конфігураціях пам'яті 4/64 ГБ і 4/128 ГБ з можливістю збільшення обсягу сховища до 512 ГБ за допомогою карт пам'яті. Працює пристрій під управлінням призначеного для користувача інтерфейсу MIUI 12 на базі Android 10. За безпеку новинки відповідає датчик відбитків пальців на бічній грані корпусу, за автономність – акумулятор на 6000 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки потужністю 18 Вт.

Технічні характеристики Redmi 9 Power:

Дисплей : 6,53", IPS, 2340х1080 пікселів

: 6,53", IPS, 2340х1080 пікселів Чипсет : Snapdragon 662 (4 х 2,0 ГГц Kryo 260 + 4 х 1,8 ГГц Kryo 260), Adreno 610 GPU

: Snapdragon 662 (4 х 2,0 ГГц Kryo 260 + 4 х 1,8 ГГц Kryo 260), Adreno 610 GPU Оперативна пам'ять : 4 ГБ LPPDDR4x

: 4 ГБ LPPDDR4x Вбудована пам'ять : 64 ГБ UFS 2.1 / 128 ГБ UFS 2.2, підтримка microSD до 512 ГБ

: 64 ГБ UFS 2.1 / 128 ГБ UFS 2.2, підтримка microSD до 512 ГБ Основна камера : 48 Мп (Samsung GM1, f / 1.79) + 8 Мп (f / 2.2 кут огляду 118 °) + 2 Мп (датчик глибини) + 2 Мп (макрооб'єктив, f / 2.4)

: 48 Мп (Samsung GM1, f / 1.79) + 8 Мп (f / 2.2 кут огляду 118 °) + 2 Мп (датчик глибини) + 2 Мп (макрооб'єктив, f / 2.4) Фронтальна камера : 8 Мп, f / 2.0

: 8 Мп, f / 2.0 Акумулятор : 6000 мАг, швидка зарядка потужністю 18 Вт

: 6000 мАг, швидка зарядка потужністю 18 Вт Зв'язок : 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС

: 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС Безпека : датчик відбитків пальців на бічній грані

: датчик відбитків пальців на бічній грані Роз'єми : USB Type-C, 3,5 мм аудіороз'єм

: USB Type-C, 3,5 мм аудіороз'єм Габарити : 162,3 х 77,3 х 9,6 мм

: 162,3 х 77,3 х 9,6 мм Вага: 198 грамів

Redmi 9 Power у чорному, червоному, зеленому і синьому корпусах надійде в продаж 22 грудня за ціною $ 150 за варіант з 4/64 ГБ і $ 163 за модифікацію з 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

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