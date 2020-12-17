Експерти DxOMark протестували камери Samsung Galaxy Note20 Ultra на Snapdragon: результати

Ні для кого не секрет, що Samsung оснащує свої флагманські смартфони різними процесорами у залежності від регіону. У США і деякі азійський країни поставляються моделі з чипами Qualcomm, а для інших ринків компанія використовує фірмові процесори Exynos. Як процесори впливають на камери?

Фахівці DxOMark вирішили перевірити, чи впливає процесор Samsung Galaxy Note20 Ultra на якість зйомки. Спойлер: впливає ще й як.

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Кілька місяців тому експерти DxOMark протестували камеру Samsung Galaxy Note20 Ultra з процесором Exynos 990. Тепер же опублікували огляд варіанту на Snapdragon 865+. Судячи з прикладів фотографій, відмінності є, і досить навіть помітні. Втім, не все так однозначно. У деяких випадках кольори, деталізація і динамічний діапазон кращі на одній моделі, а в інших – на другій.

Фото, зроблене на Galaxy Note20 Ultra з Snapdragon 865+ і Exynos 990:

У висновку до огляду Galaxy Note20 Ultra з процесором Snapdragon 865+ йдеться, що попри однакові сенсори й оптику, результат все ж відрізняється через різні алгоритми обробки знімків. Версія на Snapdragon часто пропонує точнішу передачу кольору та деталізацію, але має проблеми зі стабілізацією і шумами. Тому модель на Exynos пропонує стабільніший результат.

Версія на Snapdragon у результаті отримала 117 балів – на 3 менше у порівнянні з Exynos-варіантом.

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