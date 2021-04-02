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Представлено realme X7 Pro Extreme Edition: потужний смартфон з приємною ціною
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Представлений торік смартфон realme X7 Pro отримав нову версію Extreme Edition. Від звичайної "прошки" новинка відрізняється збільшеним об'ємом оперативної пам'яті, набором модулів основної камери та формою дисплея зі зниженою частотою оновлення.
Новий realme X7 Pro Extreme Edition оснащений 6,55-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD +, частотою оновлення 90 Гц, частотою дискретизації сенсора 360 Гц і максимальною яскравістю 1200 ніт, пише Gizmochina. Екран новинки має вигнуті з боків краї та вбудований сканер відбитків пальців, а його площа займає 92,1% від фронтальної поверхні корпусу.
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На відміну від оригінальної версії, основна камера гаджета включає не чотири, а три сенсори: головний на 64 Мп, 8-мегапіксельний надширококутний з кутом огляду 119° і макрооб'єктив на 2 Мп з можливістю фокусуватися з відстані 4 сантиметри. Селфі-модуль, розміщений у невеликому отворі в екрані смартфона, отримав датчик з дозволом 32 Мп.
Апарат побудований на базі 7-нм процесора MediaTek Dimensity 1000+ і, в залежності від модифікації, має 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4x і накопичувач UFS 2.1 об'ємом 128 або 256 ГБ. Пристрій працює під управлінням Android 11 з фірмовим інтерфейсом realme UI 2.0. Автономність новинки забезпечує акумулятор на 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 65 Вт, що дозволяє повністю зарядити гаджет до 100% усього за 35 хвилин.
Смартфон доступний у двох колірних варіантах: Castle Sky і Black Clever Forest. Що стосується вартості, то версія realme X7 Pro Extreme Edition з 8 ГБ оперативної пам'яті та сховищем на 128 ГБ надійде в продаж за ціною $ 350, а варіант з 12/256 ГБ обійдеться покупцям у $ 396.
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