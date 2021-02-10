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Представлено прототип ноутбука з сімома екранами: вага девайса вас здивує

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Ноутбук Aurora 7 з 7 екранами - фото 1
Ноутбук Aurora 7 з 7 екранами / expanscape

Британська компанія Expanscape показала прототип ноутбука Aurora 7, у якого цілих 7 екранів. Оскільки гаджет на цьому етапі є прототипом, його корпус надрукований на 3D-принтері.

Складна мозаїка екранів містить чотири 17,3-дюймових РК-дисплея з роздільною здатністю 4K, а також три менших 7-дюймових екрани з роздільною здатністю 1920x1200 пікселів, один з яких розташований у підставці для зап'ясть поруч з тачпадом.

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При цьому вся ця система складається в одну конструкцію, яку можна покласти в сумку і піти з ним кафе. Проте це не так легко, як здається. Ноутбук важить майже 12 кг. Крім того, він споживає величезну кількість енергії.

Компанія Expanscape не повідомляє вартість Aurora 7, до того ж зобов'яже покупця підписати документ про нерозголошення ціни.

Представлено прототип ноутбука з сімома екранами: вага девайса вас здивує - фото 447170

Представлено прототип ноутбука з сімома екранами: вага девайса вас здивує - фото 447172

Представлено прототип ноутбука з сімома екранами: вага девайса вас здивує - фото 447171

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Джерело: expanscape
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