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Оновлення macOS Big Sur спричиняє втрату особистих даних

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macOS Big Sur виводить з ладу Mac - фото 1
macOS Big Sur виводить з ладу Mac

З дня релізу операційної системи macOS Big Sur у листопаді минулого року користувачі почали скаржитися на велику кількість багів і помилок у системі. І, як показує практика, вони не закінчуються.

Виявляється, навіть через кілька місяців ситуація не надто покращилася. Так, при спробі встановити оновлення до останньої версії багато користувачів стикаються з зависанням комп'ютерів та навіть з втратою особистих даних.

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Як повідомляється, при спробі встановити оновлення macOS Big Sur до версії 11.3 у деяких користувачів комп'ютери просто зависають на невизначений термін. Більш того, коли користувач намагається відновити систему, з'являється повідомлення про відсутність завантажувального диска. Відбувається це у випадках, коли на пристрої перед оновленням було менше необхідного місця, ніж потрібно.

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Для повноцінного встановлення системи необхідно близько 50 ГБ вільного місця.

Якщо все ж продовжити, то з жорсткого диска без попередження зникнуть усі особисті дані. До того ж це може стати причиною виходу з ладу накопичувача, через що пристрій більше не запуститься.

Оновлення macOS Big Sur спричиняє втрату особистих даних - фото 447137

Подібне також спостерігалося у бета-версіях 11.2. Після втрати даних користувачам знадобиться другий комп'ютер на macOS, щоб відновити їх. Однак якщо активоване шифрування файлів за допомогою FileVault, то відновити загублені дані буде вкрай складно.

Оновлення macOS Big Sur спричиняє втрату особистих даних - фото 447138

Також з грудня в macOS Big Sur є проблеми з під'єднанням зовнішніх моніторів: порт USB Type-C просто не розпізнає зовнішній дисплей. З огляду на той факт, що в останніх ноутбуках Apple немає інших роз'ємів, це сильно псує життя багатьом користувачам. Буває таке, що зовнішній монітор все ж вдається змусити працювати, але зображення виводиться тільки у 4K при 30 Гц без можливості перемикатися на 60 Гц. А в деяких випадках 4K-монітори визначаються як 1080p-дисплеї.

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Джерело: Gizchina
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