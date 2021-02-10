Оновлення macOS Big Sur спричиняє втрату особистих даних

З дня релізу операційної системи macOS Big Sur у листопаді минулого року користувачі почали скаржитися на велику кількість багів і помилок у системі. І, як показує практика, вони не закінчуються.

Виявляється, навіть через кілька місяців ситуація не надто покращилася. Так, при спробі встановити оновлення до останньої версії багато користувачів стикаються з зависанням комп'ютерів та навіть з втратою особистих даних.

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Як повідомляється, при спробі встановити оновлення macOS Big Sur до версії 11.3 у деяких користувачів комп'ютери просто зависають на невизначений термін. Більш того, коли користувач намагається відновити систему, з'являється повідомлення про відсутність завантажувального диска. Відбувається це у випадках, коли на пристрої перед оновленням було менше необхідного місця, ніж потрібно.

Для повноцінного встановлення системи необхідно близько 50 ГБ вільного місця.

Якщо все ж продовжити, то з жорсткого диска без попередження зникнуть усі особисті дані. До того ж це може стати причиною виходу з ладу накопичувача, через що пристрій більше не запуститься.

Подібне також спостерігалося у бета-версіях 11.2. Після втрати даних користувачам знадобиться другий комп'ютер на macOS, щоб відновити їх. Однак якщо активоване шифрування файлів за допомогою FileVault, то відновити загублені дані буде вкрай складно.

Також з грудня в macOS Big Sur є проблеми з під'єднанням зовнішніх моніторів: порт USB Type-C просто не розпізнає зовнішній дисплей. З огляду на той факт, що в останніх ноутбуках Apple немає інших роз'ємів, це сильно псує життя багатьом користувачам. Буває таке, що зовнішній монітор все ж вдається змусити працювати, але зображення виводиться тільки у 4K при 30 Гц без можливості перемикатися на 60 Гц. А в деяких випадках 4K-монітори визначаються як 1080p-дисплеї.

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