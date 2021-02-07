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Ця клавіатура для навчання швидкісного набору тексту б'є струмом за помилки: відео

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Клавіатура б'є струмом через помилки - фото 1
Клавіатура б'є струмом через помилки

Навчитися швидко друкувати текст можна не тільки практикуючись рік за роком, але і за допомогою спеціальних програм. Ентузіаст пішов ще далі: він розробив клавіатуру, здатну навчити користувача одному з методів швидкого друку.

Щоправда, потрібно бути готовим, що у разі помилки або недостатньо швидкого темпу друку клавіатура буде бити струмом. За задумом автора, це повинно підвищити мотивацію людини.

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Багато користувачів намагаються навчитися методики швидкого друку. Далеко не у всіх це виходить, адже потрібні посидючість та терпіння. З новою клавіатурою, сконструйованою блогером з YouTube-каналу 3DprintedLife, справа піде значно швидше, адже мало кому хочеться отримати електричний розряд.

Система заснована на комп'ютері Raspberry Pi Zero, а всередині містяться 8 датчиків, здатних визначати руху пальців. Контроль за правильністю набору здійснює нейромережа, навчена на двох різних методиках. Якщо користувач справляється з вправою і робить це з потрібною швидкістю, то клавіатура ніяк не реагуватиме. У разі виявлення помилок загоряється лампочка, після чого якийсь час кнопки "T" і "Y" викликатимуть неприємні відчуття при контакті.

Клавіатура повністю автономна і не вимагає під'єднання до ПК. Вся інформація виводиться на встановлений сенсорний дисплей. Вбудоване ПЗ дозволяє вибрати той чи інший урок, а також перейти до налаштувань пристрою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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